Правда ли, что нью-йоркских бездомных агитируют воевать в украинском Интернациональном легионе?

Вскоре после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины добровольцы разных стран изъявили желание принять участие в войне на украинской стороне. В первой половине марта 2022 года военный атташе Украины в США Борис Кременецкий сообщил , что число заявок, поступивших в посольство, превысило 6000, и подавляющее большинство заявителей были гражданами Соединённых Штатов. По состоянию на март 2023 года, если верить данным газеты The New York Times, военную службу в Украине продолжали нести около 1500 американцев. Добровольческое воинское подразделение, которое приняло этих и других иностранцев под свои знамёна, именуется Интернациональным легионом территориальной обороны Украины.

Есть у этой организации и два сайта, на которых мы не нашли никаких сведений о новой кампании по набору добровольцев, фотографиях вышеописанных плакатов или приведённых на них призывах, включая упоминание социального пособия (welfare). Не обещает легион и медицинскую страховку, а „статус международного волонтёра“ — понятие, не существующее вне привязки к конкретным структурам вроде ООН. При этом ключевые официальные условия для вступления в легион (документально подтверждённый военный опыт, отсутствие судимостей и возраст от 18 до 60 лет) на плакате как раз не упоминаются. А вот номер, который можно разглядеть на плакате, действительно приведён в качестве контактного на одном из сайтов легиона, однако относится к городу Вашингтон, тогда как для Нью-Йорка указан другой контакт. Также отметим, что в американском английском слово defense традиционно пишется через s, хотя это ничего не доказывает, если авторы / корректоры плаката — не американцы.