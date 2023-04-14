В российскую Госдуму внесли проект заявления против „репрессивной политики“ Латвии, Литвы и Эстонии

„Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации решительно осуждает репрессивную политику руководства Латвии, Литвы и Эстонии в отношении русскоязычного населения“,- указывают авторы инициативы в пояснительной документации.

В комитете напомнили, что еще 80 лет назад в результате бесчеловечной операции „Зимнее волшебство“ было сожжено свыше 430 деревень на территориях современных Белоруссии и России, уничтожено свыше 13 тысяч мирных жителей. При этом, как утверждают в комитете, большинство „карателей“ составляли латыши, литовцы и эстонцы.

„В странах Прибалтики давно проводится репрессивная политика и поощряются национализм и нетерпимость к русским“, - говорится в документе.

Депутаты Государственной Думы заявляют, что выступают против любых проявлений дискриминации по признакам расы, цвета кожи, национального или этнического происхождения, политических и иных убеждений, и требуют от властей прибалтийских стран „соблюдать принципы международного права и прекратить ущемление фундаментальных прав русскоязычного населения“.