Торговые сети о планируемом повышении акцизов: это увеличит алкогольный туризм в соседние страны(5)
По мнению сетей розничной торговли, от повышения акциза на алкоголь больше всего пострадают потребители, и это может стимулировать приграничную торговлю, от которой государство не выиграет.
Акциз на табак до сих пор повышался в темпе, установленном в 2018 году, и теперь будет установлен темп на следующие пять лет, сказал руководитель по коммуникации компании Selver Риво Вески. Он добавил, что ожидается, что акциз на табак продолжит расти нынешними темпами. „С июля 2019 года акцизные ставки на пиво, сидр и крепкие напитки были снижены на 25 процентов, чему предшествовало массовое перемещение покупок к нашим южным соседям, - пояснил Вески. Объем продаж упал примерно на десятую часть, а потребление - нет“.
На данный момент неизвестно, насколько вырастет акциз на алкоголь, сказал генеральный директор A1000 Market Тармо Лауринг. По его словам, самое главное - следить за латвийскими акцизными ставками и ценами. „Было бы разумно не повторять ошибок 2017 года, когда наши цены подскочили выше, чем у южных соседей.
Если акцизы будут повышены слишком резко, и разница в ценах увеличится более чем на 20%, это, безусловно, приведет к росту приграничной торговли, и государство от этого ничего не выиграет“, - пояснил он. По сравнению с северными соседями, алкоголь в Эстонии в настоящее время в 2-3 раза дешевле.
От повышения акцизов должны выиграть не только наши южные соседи
Лауринг отметил, что повышение акцизов обычно усиливается торговцами, причем более дорогие магазины в прошлом пользовались возможностью сделать наценку для повышения прибыльности. „Думая более широко о потребителе, я думаю, что государство могло бы провести переговоры с розничными сетями, чтобы смягчить последствия повышения налогов и заключить общую справедливую и прозрачную торговую сделку на определенный период времени.“
Мы выступаем за то, чтобы налоги на потребление регулировались в зависимости от их влияния на здоровье и экономику жителей Эстонии, сказал председатель правления Coop Estonia Райнер Рохтла. „Однако важно избежать ошибки пятилетней давности, когда акцизы были повышены без учета налоговой среды наших южных соседей, и это дало толчок к приграничной торговле. Помимо алкоголя, через границу ввозились и другие товары, в результате чего несколько небольших магазинов на юге Эстонии были вынуждены закрыть свои двери“, сказал Рохтла.
Повышение налогов вряд ли окажет положительное влияние на экономику
Ужесточение алкогольной политики привело к тому, что люди стали покупать алкоголь на дом в больших количествах за один раз, добавил он. „Поэтому я желаю правительству трезво подходить к акцизам на алкоголь и сотрудничать с соседями, потому что без этого от повышения выиграют только наши южные соседи“.
Руководитель отдела закупок компании Rimi Талис Рик сказал, что обложение налогом товаров и услуг не первой необходимости является не столько критическим, сколько политическим выбором. „Как руководитель розничной компании, я не уверена, что повышение налогов может оказать положительное влияние на экономику в долгосрочной перспективе“, - сказала исполнительн директор Maxima Estonia Кристина Мустонен.
Она добавила, что любое повышение налогов ударит по наиболее уязвимым слоям населения - конечным потребителям, которые потеряют покупательную способность. С точки зрения общественного здравоохранения важно, чтобы решение о потреблении вредных веществ и веществ, вызывающих привыкание, принималось самим человеком на основе осознанной оценки риска. Цена продукта оказывает влияние на покупателей. „Сегодня я придерживаюсь мнения, что повышение ставок акцизного сбора вновь будет способствовать развитию алкогольного туризма, а приграничная торговля получит толчок к развитию на благо государственного бюджета соседней страны“.