СЕЙЧАС на DELFI TV | Плей-офф чемпионата Эстонии по баскетболу: Кейла в третий раз подряд попытается огорчить клуб из Тарту

Тарту выиграл 20 из 30 игр в регулярном чемпионате, а Кейла выиграл 11. В регулярном чемпионате клуб из Кейла дважды обыграл тартусский клуб, 14 октября на выезде со счетом 89 : 69, а 3 марта дома 80 : 75. Как сказал помощник тренера Тартуского университета Олар Нарица клуб извлек уроки из ошибок регулярного чемпионата. „Поскольку мы проиграли обе игры в регулярном чемпионате, есть много материала для изучения. Мы посмотрели эти игры и, надеюсь, пришли к правильным выводам. Но плей-офф все же чем-то отличается от основного турнира. У Кейла есть три основных игрока, которые доставили нам немало хлопот. Мы должны сосредоточиться на них и иметь возможность навязывать свой ритм“, — сказал он.