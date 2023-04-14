ФОТО и ВИДЕО | Плей-офф чемпионата Эстонии по баскетболу: Тартуский университет одержал тяжелую победу над Кейла

Несмотря на то, что у Кейла из-за травмы колена отсутствовал главный игрок команды Матей Радунич, они выстояли на протяжении всей игры. Клуб Кейла выиграл первую четверть со счетом 18:15. Тарту вышел вперед 37:34 после второй четверти, но в конце третьей четверти Кейла снова был впереди 51:49.

Хозяева начали решающаю четверть рывком 9:0 и повели 58:51. Кейла набрал первые очки лишь в середине четверти, но сумел опасно приблизиться на последних минутах. За 13 секунд до конца точный трехочковый Кайдо сократил разрыв до одного очка (61:60). Затем Кейла сфолил, и штрафные броски Донтариуса Джеймса сделали счет 63-60. В самом конце хозяева увеличили отрыв до пяти очков, установив окончательный счет в матче.