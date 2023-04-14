Женская сборная Эстонии по теннису обыграла Грузию и прошла дальше на Кубке Билли Джин Кинг

Первые четыре дня соревнований были очень успешными для Эстонии, в течение которых эстонские теннисистки обыграли ЮАР, Косово и Ирландию со счетом 3 : 0. В четверг эстонские девушки в упорной борьбе обыграли Литву со счетом 2:1.

Сборная Грузии ранее также одержала четыре победы из четврех. Обе женские команды обеспечили себе место в следующем раунде. Майлеэн Нууди (WTA, 568-е место) первой вышла на площадку в составе сборной Эстонии против Софии Шапатовой (WTA, 494-е место).

Нууди стартовала неудачно , 22-летняя теннисистка проигрывала 3:5. При счете 5:6 соперница начала подавать на победу в сета, но Нууди в трудный момент прервала подачу Шапатавой. Таким образом, Нууди довела сет до тай-брейка, где уступала 2:4 и 4:5, но в итоге выиграла со счетом 7:5.

Во втором сете Нууди смотрелась увереннее и одержала победу в матче, который длился один час и 13 минут, со счетом 7 : 6 (5), 6 : 3.

В следующем противостоянии встретились Елена Малыгина (WTA, 374-е место) и первая ракетка Грузии Екатерина Горгодзе (WTA, 295-е место). Малыгина (WTA 374.) выиграла первый сет со счетом 6:3, а затем Горгодзе отказалась от продолжения игры..

В парном матче встретились Майлеэн Нууди и Лаура Рахнель, а также Натела Дзаламидзе и Нино Нацвлишвили. Эстонские теннисистки выиграли со счетом 7 : 5, 6 : 0.

Следующим соперником Эстонии будет сборная из группы A, сборная Греции или Португалии.

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