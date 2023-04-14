ПРОГНОЗ | И мороз, и солнце. Какая погода нас ждет в выходные?

Суббота, 15.04

Ночью: Погода без осадков с переменной облачностью. Ветер восточный и северо-восточный 4-10, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 0...5°C.

Днем: В Западной Эстонии - небольшая облачность, частично облачно в и без осадков в других местах. Ветер преимущественно восточный и северо-восточный 5-10, в порывах 14 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 7...13, на открытом ветру побережье около 5°C.

Воскресенье, 16.04

Ночью: Сухая погода с переменной облачностью. Ветер восточный 3-9, на побережье порывы 12 м/с. Температура воздуха -1...+4°C.

Днем: Погода с переменной облачностью. Кратковременные дожди на юге Эстонии. Ветер восточный 3-9, на северном побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха 7...12, на открытом ветру побережье до 5°C.

Понедельник, 17.04

Ночью: В Северной Эстонии сухая, ясная погода, местами облачно. В южной Эстонии будет облачно, временами пройдут дожди. Ветер северо-восточный и восточный 2-7 м/с. Температура воздуха -3...+1, в Южной Эстонии до +4°C.

Днем: В Северной Эстонии сохранится сухая, ясная погода с частичной облачностью. В южной Эстонии будет облачно, временами пройдут дожди. Северо-восточный и восточный ветер 3-8 м/с. Температура воздуха 8...13, на открытом ветру побережье около 5°C.

Вторник, 18.04

Ночью: Переменная облачность, к утру погода прояснится. Будет преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха -1...+3, на юге Эстонии до +6°C.

Днем: Солнечно, во второй половине дня на западе Эстонии местами небольшая облачность. Без осадков. Северо-восточный ветер 2-8 м/с. Температура воздуха 8...13, на открытом ветру побережье около 5°C.

Источник: Ilm.ee