ВИДЕО | „Нагнетать этой цитатой – не время“, „бред какой-то“ – что думают нарвитяне о надписи, вызвавшей горячие обсуждения

„Здесь очень много людей, которые разделяют мнение Татарского, – сказал корреспонденту мужчина средних лет. – Очень много. Процентов 80. Но я вас уверяю, что если сюда Россия придет, все станут против нее. Здесь все очень любят Россию, но жить в ней никто не хочет“.

В основном опрошенные нами горожане сказали, что считают надпись провокацией. Звучали мнения, что это нужно тем, кто заинтересован во вражде между Россией и Эстонией, что нарвитяне этого не сделали бы. „Для тех, кто грабит – есть пенитенциарные заведения, для тех, кто убивает – тоже, – продолжил рассуждать встреченный нами мужчина. – Если бы я был поклонником Влада, я бы написал: „Мы тебя не забудем, мы постараемся довести идеи до конца: идеи мира, равновесия“.

„Я не знаю, про что она, но считаю, что это просто идиотизм“

Некоторые нарвитяне на время опроса уже видели фото с провокационной цитатой в интернете, кто-то узнал о ней от нашего корреспондента. „Многие люди у нас добрые, образованные, честные“, – сказала девушка Елена. Она не очень понимала, кто мог сделать такую надпись. Большинство горожан уверено, что про них не начнут плохо думать после появления новости о надписи. „Дураков много, за каждого думать я не могу“, – сказал Сергей, отвечая на вопрос о смысле цитаты.

„Я не знаю, про что она, но считаю, что это просто идиотизм, – полагает Даниил. – Меня это не касается, я знаю, что у людей беды с головой на фоне всего происходящего“. Он думает, что слова написали либо приезжие, либо, возможно, украинцы.

„Кто-то хочет какого-то обострения, которое нам не нужно, мы нормально здесь живем в нашем маленьком городке, не надо нас воспринимать как каких-то непонятных русских, которые чего-то ужасного хотят, ничего мы не хотим, кто это написал – тот козел. По-другому слов нет“, – высказал свое мнение Евгений.

„Я уверен, что любой здравомыслящий человек ищет пути решения этого вопроса, а не „убьем“, „победим“, – размышляет мужчина средних лет. – Если вы хотите решить вопрос, то предлагайте политическое решение“.

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