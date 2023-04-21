Новости Эстонии
21.04.2023, 09:00

„Учебка“ будущего сотрудника полиции: хочу работаю, хочу — сплю

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Эксперт станет специалистом разыскной службы.
Эксперт станет специалистом разыскной службы.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Хочу работаю, хочу — сплю; хочу работаю, хочу — сплю. Так начинается обучение будущего сотрудника полиции. В таком ритме работает Эксперт — будущий специалист поисковой службы. Ему еще предстоит пройти курс обучения в школе для собак, сдать экзамен и лишь потом приступить к ответственной работе собаки-ищейки, пишет издание Maaleht.

„Эксперт — пес с характером. Он уже выполняет команды „сидеть“ и „лежать“, реагирует на жесты, использует обоняние и уже приучен делать дела на улице“,- так отзывается о своем будущем напарнике проводник Кайса Соотс.

Эксперт — трехмесячный щенок немецкой овчарки — приехал в Эстонию из Финляндии, он обожает внимание и лакомства. Дрессировка собак-поисковиков строится на простом принципе: для того чтобы получить поощрение в виде „вкусняшки“, необходимо что-то сделать. Будущего полицейского пса проводник Кайса Соотс учит, используя поощрение и похвалу.

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