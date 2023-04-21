„Учебка“ будущего сотрудника полиции: хочу работаю, хочу — сплю

Хочу работаю, хочу — сплю; хочу работаю, хочу — сплю. Так начинается обучение будущего сотрудника полиции. В таком ритме работает Эксперт — будущий специалист поисковой службы. Ему еще предстоит пройти курс обучения в школе для собак, сдать экзамен и лишь потом приступить к ответственной работе собаки-ищейки, пишет издание Maaleht.