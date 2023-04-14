Новости Эстонии
14.04.2023, 16:45

ВИДЕО | На стройке в центре Таллинна возникла смертельно опасная ситуация

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Инспекция труда: это могло закончится смертью

Перекресток улиц Пронкси и Рауа в Таллинне - одно из многих мест в столице, где в настоящее время ведутся дорожные работы. В четверг один из рабочих на стройке чуть не получил удар ковшом по голове.

Около 15:00 в четверг машинист экскаватора с помощью ковша поднимал песок из кучи в яму, где в этот момент трудился другой рабочий. Однако то количество песка, которое водитель захватил в ковш, не высыпалось полностью за один раз.

Чтобы высыпать остатки водитель начал энергично мотать ковшом. Он мотал и мотал, и не заметил своего коллегу, работавшего в это время в канаве. Или же его просто не волновало, если того заденет содержимое ковша или сам ковш,. Человеку, работавшему в канаве, было трудно увидеть мотающийся ковш, потому что он стоял к нему спиной.

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