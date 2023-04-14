14.04.2023, 16:45
ВИДЕО | На стройке в центре Таллинна возникла смертельно опасная ситуация(16)
Инспекция труда: это могло закончится смертью
Перекресток улиц Пронкси и Рауа в Таллинне - одно из многих мест в столице, где в настоящее время ведутся дорожные работы. В четверг один из рабочих на стройке чуть не получил удар ковшом по голове.
Около 15:00 в четверг машинист экскаватора с помощью ковша поднимал песок из кучи в яму, где в этот момент трудился другой рабочий. Однако то количество песка, которое водитель захватил в ковш, не высыпалось полностью за один раз.