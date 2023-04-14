„Это попытка нас всех испугать“ – Катри Райк о провокационной надписи у места, где стоял нарвский танк

Коротко перескажем текст интервью с Катри Райк. Подробно – смотрите в видео.

О чем вы подумали, когда первый раз увидели надпись?

Что 9 мая близко, снова наступило время провокаций, это не первый раз в Нарве. Я рада читать в фейсбуке, что нарвские люди высказались о том, что это провокация. Мы хотим мирно и хорошо жить дальше. И сейчас важное дело горуправы – почистить стену, чтобы убрать надпись. Такие надписи не могут быть в нашей свободной Эстонии. Мы не должны воспринимать провокации ни с каких сторон.

Есть ли уже информация, кто сделал эту надпись?

Полиция начала разбирательство. Здесь есть камеры, полиция заинтересована узнать, кто это. Потом решение будет принимать суд. Надеюсь, найдется тот, кто это сделал.

Как вы считаете, почему именно цитата Татарского?

Провокация. Цитату знают многие. На мой взгляд, это попытка нас всех испугать. Но никакая провокация, никакой страх не имеет места быть в Эстонии.

Есть опасения, что к 9 мая будут еще провокации?

Я надеюсь, что 9 мая будет спокойным, как в прошлом году. Разумеется, надо возложить цветы, вспомнить предков, которые погибли на Второй мировой войне и в связи с событиями той войны. Это касается в Эстонии каждой семьи. Но без флагов, ленточек, концертов. Как это было и в прошлом году. Это новая реальность. Нет мысли, что в этом году будет по-другому. Живем спокойно дальше. Мы все жители этой страны. Мы все должны друг друга понимать. Должны к разным мнениям относиться внимательно и с терпением. Я отлично понимаю, что русскоязычные люди в Эстонии воспринимают 9 мая по-другому, чем эстонцы. Это День Победы. День победы над фашизмом, что важно и для эстонцев. Но для нас это про то, что одна оккупация закончилась, началась другая. Независимость страны восстановить тогда не получилось. Пожалуйста, понимайте и нас. Что пришло дальше? Это не принесло нам счастье. Стараемся вместе, чтобы Эстония оставалась независимой и такой же солнечной, как сегодняшний день.

Что будет с этим местом?