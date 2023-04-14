Эстонская военная разведка назвала вероятное окно для начала наступления украинских войск

Как и в прошлом году, вероятное окно начала наступательных действий приходится на конец апреля или начало мая. Наступлению предшествуют подготовительные мероприятия. Перемещения подразделений вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) указывают на то, что они продолжают готовиться к возможному наступлению вооруженных сил Украины (ВСУ).

Тем не менее, на данном этапе оккупанты сохраняют инициативу. Вероятно, таким образом они пытаются связать украинские силы, чтобы последние не могли проводить желаемые маневры или же не могли отвести подразделения от фронта.

Потери РФ в танках превысили планку в 2000 единиц, другой бронетехники россияне потеряли еще больше. Суммарная убыль в машинах – более 10 000 штук. Такие потери значительно перекрывают производственные мощности [РФ] и объем возвратных закупок техники у партнеров. Заслуживает внимания и тот факт, что машины исчерпывают свой ресурс и их состояние ухудшается. Эти проблемы усугубляются нехваткой запасных частей.

РФ применяет все что подвернется под руку: в подразделения поступает нештатный транспорт и снаряжение. Широко распространены гражданские средства и дроны – применяются эффективно и с летальным исходом. На фронт поступила специальная техника, предназначенная для эксплуатации в арктических или горных условиях. В реальных боевых условиях тестируются экспериментальные системы вооружений, например, беспилотные сухопутные аппараты. Впрочем, в среднесрочной перспективе они не способны изменить обстановку на фронтах.

РФ ужесточает законодательство в отношении уклонистов. Государственная дума приняла закон об электронных повестках, согласно которому оповещение считается доставленным по прошествии 7 дней после его отправки. Гражданам, получившим повестку, запрещено покидать пределы РФ. Ограничительная мера действует до тех пор, пока адресат не явится в военный комиссариат.