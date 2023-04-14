Эстонская военная разведка назвала вероятное окно для начала наступления украинских войск
После трех недель затухания боев открываются новые возможности для новой эскалации боевых действий. Осадки продлили период распутицы, однако в случае сокращения их объема, вероятно, уже менее через две недели почва позволит проводить маневры. В ближайшее время деревья станут покрываться листвой: снизится эффективность воздушной разведки и улучшатся условия для подготовки атак.
Как и в прошлом году, вероятное окно начала наступательных действий приходится на конец апреля или начало мая. Наступлению предшествуют подготовительные мероприятия. Перемещения подразделений вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) указывают на то, что они продолжают готовиться к возможному наступлению вооруженных сил Украины (ВСУ).
Тем не менее, на данном этапе оккупанты сохраняют инициативу. Вероятно, таким образом они пытаются связать украинские силы, чтобы последние не могли проводить желаемые маневры или же не могли отвести подразделения от фронта.
Потери РФ в танках превысили планку в 2000 единиц, другой бронетехники россияне потеряли еще больше. Суммарная убыль в машинах – более 10 000 штук. Такие потери значительно перекрывают производственные мощности [РФ] и объем возвратных закупок техники у партнеров. Заслуживает внимания и тот факт, что машины исчерпывают свой ресурс и их состояние ухудшается. Эти проблемы усугубляются нехваткой запасных частей.
РФ применяет все что подвернется под руку: в подразделения поступает нештатный транспорт и снаряжение. Широко распространены гражданские средства и дроны – применяются эффективно и с летальным исходом. На фронт поступила специальная техника, предназначенная для эксплуатации в арктических или горных условиях. В реальных боевых условиях тестируются экспериментальные системы вооружений, например, беспилотные сухопутные аппараты. Впрочем, в среднесрочной перспективе они не способны изменить обстановку на фронтах.
РФ ужесточает законодательство в отношении уклонистов. Государственная дума приняла закон об электронных повестках, согласно которому оповещение считается доставленным по прошествии 7 дней после его отправки. Гражданам, получившим повестку, запрещено покидать пределы РФ. Ограничительная мера действует до тех пор, пока адресат не явится в военный комиссариат.
Традиционные бумажные и электронные повестки имеют одинаковую юридическую силу. Подготовлены меры принуждения уклонистов. Если человек не может прийти в военкомат в установленное повесткой время, он обязан явиться в течение последующих двух недель для дачи объяснений. В противном случае он потеряет право управления транспортным средством, заключения сделок по недвижимости, регистрации индивидуальным предпринимателем и не сможет брать новые кредиты – ограничения могут применяться спустя 20 дней после истечения сроков.
Несколько слов об осведомленности людей об опасности мин и прочих взрывных устройств. Начиная с 2014 года, война на Украине показала, что как военные, так и гражданские склонны недооценивать риски. Они проявляют любопытство, хотят получить сувенир, трогают взрывные устройства – это приводит к жертвам. Недостаточная осведомленность людей и отсутствие опыта приводит к тому, что они ошибаются в оценке обстановки и действиях. Например, ведут себя в соответствии с тем, что видели в фильмах.
ВСУ научились на своих ошибках в ходе боевых действий 2014-2016 годов. В частности, они изменили штаты подразделений, увеличив количество специалистов с саперной подготовкой. Кроме того, они занимались просвещением и распространяли учебные материалы, но, по крайней мере среди гражданских, проблема остается актуальной.