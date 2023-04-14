Журналист Delfi завоевал серебро шахматного чемпионата среди эстонских компаний

В семи турах Артем Ариков набрал 6 очков, сделав ничьи с восходящей звездой эстонских шахмат, чемпионом страны в категории U18 Дионом Кривенко и лидером женской сборной Май Нарва. Последней он уступил первое место по дополнительным показателям. Третье место у Кривенко, набравшего 5,5 очков, по дополнительным показателям он в борьбе за бронзу опередил сразу 4 соперников. В турнире принимали участие 80 спортсменов. Полные результаты ЗДЕСЬ.

В командном турнире шахматисты Delfi Meedia AS (помимо Артема в составе команды были журналист Ärileht Танель Райг и главред RusDelfi Андрей Шумаков) остановились в двух шагах от медалей. В итоге золото ушло к компании Wise. Серебро - у учителей из Ида-Вирумаа. Бронза - у Team Kaitsevägi.

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