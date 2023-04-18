ОТВЕЧАЕТ ЭКСПЕРТ | Российский танк Т-90М Прорыв лучше Абрамса? Действительно ли он „невидим“ для Джавелинов?

Лучший и самый современный танк российской армии в войне в Украине - это не пресловутый „парадный танк“ Т-15 Армата, который раз в год 9 мая грохочет по Красной площади, а Т-90М Прорыв. Российская пропаганда утверждает, что это лучший танк в мире, и уж тем более, что его практически невозможно уничтожить на поле боя. Правда, по данным OSINT-блога Oryx, в Украине уже уничтожено 17 таких танков. Тем не менее, украинцы, которые в основном воюют на старых танках Т-64, считают танк Т-90 и его вариацию Т-90М Прорыв серьезным противником, к которому нельзя подходить слишком близко без численного превосходства. Например, четверо против одного.