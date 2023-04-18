Мнение
18.04.2023, 08:00

ОТВЕЧАЕТ ЭКСПЕРТ | Российский танк Т-90М Прорыв лучше Абрамса? Действительно ли он „невидим“ для Джавелинов?

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Российский танк T-90M „Прорыв“
Российский танк T-90M „Прорыв“
ФОТО: Elise Christin Jörberg | Ekspress Meedia

Forte расспросил военного эксперта, что украинская армия узнала о самом современном российском танке Т-90 Прорыв. Действительно ли эта боевая машина лучше западных танков, как утверждают российские пропагандисты?

Лучший и самый современный танк российской армии в войне в Украине - это не пресловутый „парадный танк“ Т-15 Армата, который раз в год 9 мая грохочет по Красной площади, а Т-90М Прорыв. Российская пропаганда утверждает, что это лучший танк в мире, и уж тем более, что его практически невозможно уничтожить на поле боя. Правда, по данным OSINT-блога Oryx, в Украине уже уничтожено 17 таких танков. Тем не менее, украинцы, которые в основном воюют на старых танках Т-64, считают танк Т-90 и его вариацию Т-90М Прорыв серьезным противником, к которому нельзя подходить слишком близко без численного превосходства. Например, четверо против одного.

Особой гордостью россиян является тканевый чехол „Накидка“ на танк Т-90М Прорыв, который должен более-менее нейтрализовать угрозу, исходящую от противотанковых комплексов американского производства Джавелин.

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