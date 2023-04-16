Какие виды страхования здоровья есть в Эстонии?(7)
У большинства жителей нашей страны есть обязательное государственное страхование, которое обеспечивает Касса здоровья. Как правило, если человек работает, учится или получает пенсию, то у него есть медицинская страховка. „МК-Эстония“ выяснила, на каких еще основаниях можно получить страховку от государства и можно ли отказаться от обязательного страхования и оформить добровольное.
Безработные
Человек без работы может получить бесплатно медицинскую страховку, если встанет на учет в Кассе по безработице, будет получать там пособие или участвовать в 80-часовом (и более) обучении или трудовой практике.
На данный момент на основании трудовой практики или профессиональной подготовки в Кассе здоровья застрахованы около 120 человек.
Медицинская страховка возникает с 31-го дня, после того, как человек зарегистрировался в качестве безработного, и действует еще месяц после снятия с учета.
Люди с частичной или полной нетрудоспособностью
Право на обладание медицинской страховкой есть и у людей, у которых диагностирована полная или частичная нетрудоспособность. Для этого Касса по безработице предоставляет Кассе здоровья данные человека – сразу в день принятия соответствующего решения. Медицинская страховка у человека начинает действовать с момента внесения записи в базу данных и заканчивается через три месяца после истечения срока, отведенного при определении частичной или полной нетрудоспособности. Ведомства сами обмениваются данными, человеку с нетрудоспособностью ничего делать не надо.
Предприниматель – физическое лицо (ПФЛ или FIE) и его супруг(а)
Закон обеспечивает медицинскую страховку людям, которые внесены в коммерческий регистр в качестве предпринимателей-физических лиц.
Необходимые для регистрации данные Налогово-таможенный департамент или Коммерческий регистр предоставляют Кассе здоровья в течение 7 календарных дней, начиная с внесения ПФЛ в регистр. Если до этого страховки у человека не было, она появляется на 14-й день после подачи данных. Если медицинское страхование было и раньше, то оно продолжает действовать без перерыва.
Заканчивается медстраховка ПФЛ после двух месяцев со дня приостановления деятельности, если деятельность, например, сезонная. Страховка восстановится через 10 дней, если деятельность возобновится.
Право ПФЛ на медицинскую страховую защиту полностью прекращается через два месяца после внесения в Коммерческий регистр или Регистр налого-обязанных записи об окончании деятельности.
У супруга(и) ПФЛ есть право на медицинскую страховку, если выполнены три условия:
1. брак заключен и действителен;
2. 2. супруг(а) традиционно участвует в деятельности предприятия ПФЛ;
3. 3. супруг(а) не находится в трудовых отношениях с ПФЛ и не является также его договорным партнёром по бизнесу.
Такую возможность сделали именно для тех супругов ПФЛ, кто не находится в трудовых отношения с ПФЛ и не является его договорным партнёром по бизнесу. Между супругами не должно быть заключённых трудовых или обязательственно-правовых договоров.
Для оформления страхования супруга ПФЛ должен зарегистрировать его в рабочем регистре как „Супруг предпринимателя – физического лица (ПФЛ) с обязанностью уплаты социального налога“. Данные медицинского страхования супруга ПФЛ поступают в Кассу здоровья в электронном виде.
Медицинское страхование супруга ПФЛ прекращается по истечении двух месяцев со дня прекращения участия в деятельности предприятия или со дня исключения ПФЛ из Коммерческого регистра. ПФЛ должно прекратить регистрацию супруга в регистре работы.
Страховка для иждивенцев
По закону, право на медицинскую страховку имеет неработающий супруг-иждивенец, если он:
• воспитывает ребенка в возрасте до 8 лет;
• воспитывает ребенка в возрасте до 8 лет до завершения им первого класса;
• воспитывает троих детей в возрасте до 16 лет.
Также такое право имеют и люди, которым до достижения пенсионного возраста осталось меньше 5 лет.
Обязательные условия при этом виде страховки:
1) второй супруг должен иметь официальную работу,
2) пара должна состоять в официальном браке.
Чтобы получить такое страхование в случае с маленькими детьми, надо обращаться в Департамент социального страхования, который направит необходимые данные в Кассу здоровья.
Тем же, кому до пенсии осталось меньше пяти лет, следует обращаться напрямую в Кассу здоровья.
При положительном решении инстанций иждивенец сможет получать медицинское страхование наравне с другими застрахованными лицами и в таком же объеме. Страхование начинает действовать сразу с момента внесения данных. И перестает действовать, если больше не соблюдаются условия, т. е. если ребенку исполняется 9 лет или человек достигает пенсионного возраста.
Застрахованные государством
Со стороны государства застрахованы следующие категории населения:
• военнослужащие срочной службы;
• один проживающий в Эстонии родитель, а также родитель, воспитывающий проживающего в Эстонии ребёнка в возрасте до 3 лет;
• попечитель или опекун, с которым заключен письменный договор об уходе в семье;
• человек, который использует вместо родителя родительский отпуск и
воспитывает в Эстонии ребёнка в возрасте до 3 лет;
• один неработающий родитель, который воспитывает троих или более детей в возрасте до 19 лет, из которых хотя бы один в возрасте до 8 лет;
• один родитель, попечитель или опекун, с которым заключен письменный договор об уходе в семье и который воспитывает семерых или более детей в возрасте до 19 лет;
• люди, получающие социальное пособие;
• люди, ухаживающие за человеком с недостатком здоровья, которым волостное или городское управление платит пособие по уходу за человеком с недостатком здоровья и которые не работают и не получают государственную пенсию.
Данные Касса здоровья получает от соответствующих ведомств. Страхование действует с момента внесения данных в базу, обычно это занимает до пяти дней.
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Добровольное страхование
Если человек не входит ни в одну группу, которым положено государственное медицинское страхование, он может заключить с Кассой здоровья договор о добровольном страховании. Однако это платная услуга. При заключении договора нужно платить Кассе здоровья страховые взносы.
Договор могут заключать:
• постоянные жители Эстонии, проживающее на основании срочного вида на жительство или права на проживание. При этом в предшествующие два года человек должен был быть не менее года застрахован работодателем или иметь страховку другого вида (иждивенца, ПФЛ и т. д.);
• лица, получающие пенсию другого государства, если международными договорами не предусмотрено иначе.
Упомянутые категории лиц могут заключать договор как для страхования самих себя, так и в пользу третьего лица. Срок договора – не менее года, и страховые взносы нужно платить на основании выписанного Кассой здоровья счёта.
Величина страхового взноса меняется ежегодно после публикации Департаментом статистики средней брутто-зарплаты в Эстонии за прошлый год. Сумму зарплаты умножают на 0,13.
В этом году величина страхового взноса за один календарный месяц составляет 201,20 евро, квартальный взнос – 603,60 евро и годовой взнос – 2414,40 евро. Страховые взносы можно платить каждый квартал или раз в год. Делать платежи раз в месяц – нельзя.
Страховка на основании договора о добровольном страховании возникает через 1 месяц после заключения договора. Прекращается она по истечении срока договора или если у человека возникает принудительное страхование. В таком случае человек получает обратно предварительно оплаченную сумму взноса. Расторгнуть договор можно также по другой уважительной причине.
Касса здоровья может также расторгнуть договор, если страховой взнос не был оплачен в срок. В таком случае заключивший договор человек должен компенсировать Кассе здоровья неполученные страховые взносы.
Медицинское страхование работодателя
Это частное страхование, которое работодатель может оплачивать работнику.
Такой вид страхования предлагают все страховые фирмы, действующие в Эстонии. Его можно использовать в дополнение к действующему страхованию от Кассы здоровья. Преимущество такого страхования для работника заключается в возможности получать нужные услуги врачей быстрее и дешевле. Как правило, сам работник оплачивает лишь долю самоответственности. При этом у него есть также возможность использовать медицинские услуги, которые не покрывает страховка от Кассы здоровья.
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Комментарий
Андрес Пийрсалу, председатель правления Союза страховых обществ
С 2018 года очень активно развивается добровольное страхование работодателя. Этому способствовало изменение в законодательстве: каждый работодатель теперь имеет возможность без налогообложения использовать до 400 евро на здоровье своего сотрудника. Страхование работодателя – одна из возможностей для этого. При этом все сотрудники работодателя должны быть одинаково покрыты страхованием.
Главная цель страхования работодателя – в том, чтобы у предприятий была возможность как можно быстрее вернуть своих сотрудников на работу, т. е. чтобы люди как можно быстрее получали медицинскую помощь и возвращались к своим трудовым обязанностям. Имея такую страховку, человек может быстрее получать помощь.
На своем примере могу сказать вот что: я смотрел, какие возможности есть, чтобы пойти к глазному врачу. Через Кассу здоровья первая возможность у меня была через три-четыре месяца. А в частную клинику я смог попасть уже через день. Там я оплатил прием, затем получил компенсацию через страховку работодателя. Все прошло очень быстро.
Кроме этого, есть виды услуг, которые Касса здоровья не оплачивает. Например, одна из самых востребованных таких услуг – стоматология. Клиенты, застрахованные работодателям, активно пользуются этой услугой. Как мы выяснили, такая страховка дает еще и возможность нашим специалистам вернуться из-за рубежа, потому что работы здесь у них прибавилось.
Работодатель может выбирать размер максимально возмещаемой работнику суммы по различным медицинским услугам. Например, страховая сумма на стоматологию может составлять 500 евро в год, на исследования – 300 евро в год и т. д. Отдельно работодатель может указать, какие медицинские услуги входят в пакет.
На данный момент в Эстонии действует шесть страховых фирм: BTA, PZU, LHV, Seesam, Ergo, If Kindlustus. Возможно, еще есть зарубежные компании, которые могут предоставить такое страхование.
Как представитель работодателя, могу сказать, что мы тоже приняли решение о таком страховании для сотрудников и очень довольны.
Иногда бывает, что люди не совсем целесообразно используют страховку – например, идут на массаж или косметические процедуры. Однако страховка предназначена только для компенсации расходов на медицинские услуги.
Заключить договор такого страхования очень просто. Работодатель должен ответить на несколько вопросов о своих сотрудниках, и затем можно заключить договор. Предприятия, которые заключают такой договор, очень разные – по
размеру, по виду деятельности. Это как местные, так и международные предприятия. Нет такого, что только один тип работодателей использует страховку.
В прошлом году у 48 000 жителей Эстонии была страховая защита от работодателя. Это около 10% активных на трудовом рынке людей. И на основании этого вида страхования было компенсировано 13,5 млн евро.
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Вопрос – ответ
Четыре вопроса Кассе здоровья о медицинском страховании
1. Есть ли возможность у работающего человека отказаться от государственной медицинской страховки и перестать платить социальный налог?
Это невозможно. Государственное медицинское страхование – это принудительное страхование, за исключением добровольного страхования на основании договора. Для возникновения принудительного страхования в законах описаны несколько условий, и медицинская страховка прекращается, если эти условия не выполнены (например, прекращаются трудовые отношения или учебный период, заканчивается получение семейного пособия и т. д., или если человек переезжает в иностранное государство).
2. Можно ли заключить добровольное страхование в дополнение к „стандартному“ виду страхования?
Это невозможно. Добровольное страхование предназначено для людей, которые не принадлежат ни к одной из групп застрахованных лиц. Страховая защита, заключенная на основании добровольного договора, прекращается, если застрахованное лицо получает принудительную медицинскую страховку (например, работника, безработного) или переезжает в иное государство.
3. Если проживающий в Эстонии пенсионер не имеет права на какой-либо вид страхования (не получает здесь пенсию), как он может получить медицинскую страховку?
Все проживающие в Эстонии пенсионеры, которым Департамент социального страхования выплачивает пенсию, имеют также медицинское страхование. Данные отправляет в Кассу здоровья Департамент социального страхования в электронном виде. Если человек своевременно не привёл свои пенсионные документы в порядок, то данные медицинского страхования могут быть задержаны.
Пенсионеры, переезжающие сюда из другого государства-члена Европейского союза, должны для получения страхования (если они этого хотят) предъявить формальную справку, которая выдана учреждением социального или медицинского страхования государства, от которого лицо получает пенсию. На ее основании они вносятся в базу данных медицинского страхования. После этого пенсионеры получают медицинские услуги на аналогичных основаниях с застрахованными лицами Эстонии.
Около 660 пенсионеров Европейского союза представили в Кассу здоровья формальные документы и внесены в базу данных медицинского страхования.
4. Если человеку выплачивают пенсию за границей, но проживает он в Эстонии, как он может получить медицинскую страховку?
Скорее всего, пенсионеры, переезжающие из третьих стран, заключают договоры частного страхования. Они также могут оформить добровольное страхование, если соблюдены условия.
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