Какие виды страхования здоровья есть в Эстонии?

Право ПФЛ на медицинскую страховую защиту полностью прекращается через два месяца после внесения в Коммерческий регистр или Регистр налого-обязанных записи об окончании деятельности.

Заканчивается медстраховка ПФЛ после двух месяцев со дня приостановления деятельности, если деятельность, например, сезонная. Страховка восстановится через 10 дней, если деятельность возобновится.

Необходимые для регистрации данные Налогово-таможенный департамент или Коммерческий регистр предоставляют Кассе здоровья в течение 7 календарных дней, начиная с внесения ПФЛ в регистр. Если до этого страховки у человека не было, она появляется на 14-й день после подачи данных. Если медицинское страхование было и раньше, то оно продолжает действовать без перерыва.

Право на обладание медицинской страховкой есть и у людей, у которых диагностирована полная или частичная нетрудоспособность. Для этого Касса по безработице предоставляет Кассе здоровья данные человека – сразу в день принятия соответствующего решения. Медицинская страховка у человека начинает действовать с момента внесения записи в базу данных и заканчивается через три месяца после истечения срока, отведенного при определении частичной или полной нетрудоспособности. Ведомства сами обмениваются данными, человеку с нетрудоспособностью ничего делать не надо.

Медицинская страховка возникает с 31-го дня, после того, как человек зарегистрировался в качестве безработного, и действует еще месяц после снятия с учета.

На данный момент на основании трудовой практики или профессиональной подготовки в Кассе здоровья застрахованы около 120 человек.

Человек без работы может получить бесплатно медицинскую страховку, если встанет на учет в Кассе по безработице, будет получать там пособие или участвовать в 80-часовом (и более) обучении или трудовой практике.

При положительном решении инстанций иждивенец сможет получать медицинское страхование наравне с другими застрахованными лицами и в таком же объеме. Страхование начинает действовать сразу с момента внесения данных. И перестает действовать, если больше не соблюдаются условия, т. е. если ребенку исполняется 9 лет или человек достигает пенсионного возраста.

Тем же, кому до пенсии осталось меньше пяти лет, следует обращаться напрямую в Кассу здоровья.

Чтобы получить такое страхование в случае с маленькими детьми, надо обращаться в Департамент социального страхования, который направит необходимые данные в Кассу здоровья.

Также такое право имеют и люди, которым до достижения пенсионного возраста осталось меньше 5 лет.

• воспитывает ребенка в возрасте до 8 лет до завершения им первого класса;

Медицинское страхование супруга ПФЛ прекращается по истечении двух месяцев со дня прекращения участия в деятельности предприятия или со дня исключения ПФЛ из Коммерческого регистра. ПФЛ должно прекратить регистрацию супруга в регистре работы.

Для оформления страхования супруга ПФЛ должен зарегистрировать его в рабочем регистре как „Супруг предпринимателя – физического лица (ПФЛ) с обязанностью уплаты социального налога“. Данные медицинского страхования супруга ПФЛ поступают в Кассу здоровья в электронном виде.

Такую возможность сделали именно для тех супругов ПФЛ, кто не находится в трудовых отношения с ПФЛ и не является его договорным партнёром по бизнесу. Между супругами не должно быть заключённых трудовых или обязательственно-правовых договоров.

3. 3. супруг(а) не находится в трудовых отношениях с ПФЛ и не является также его договорным партнёром по бизнесу.

У супруга(и) ПФЛ есть право на медицинскую страховку, если выполнены три условия:

Упомянутые категории лиц могут заключать договор как для страхования самих себя, так и в пользу третьего лица. Срок договора – не менее года, и страховые взносы нужно платить на основании выписанного Кассой здоровья счёта.

• постоянные жители Эстонии, проживающее на основании срочного вида на жительство или права на проживание. При этом в предшествующие два года человек должен был быть не менее года застрахован работодателем или иметь страховку другого вида (иждивенца, ПФЛ и т. д.);

Если человек не входит ни в одну группу, которым положено государственное медицинское страхование, он может заключить с Кассой здоровья договор о добровольном страховании. Однако это платная услуга. При заключении договора нужно платить Кассе здоровья страховые взносы.

Данные Касса здоровья получает от соответствующих ведомств. Страхование действует с момента внесения данных в базу, обычно это занимает до пяти дней.

• люди, ухаживающие за человеком с недостатком здоровья, которым волостное или городское управление платит пособие по уходу за человеком с недостатком здоровья и которые не работают и не получают государственную пенсию.

• один родитель, попечитель или опекун, с которым заключен письменный договор об уходе в семье и который воспитывает семерых или более детей в возрасте до 19 лет;

• один неработающий родитель, который воспитывает троих или более детей в возрасте до 19 лет, из которых хотя бы один в возрасте до 8 лет;

• один проживающий в Эстонии родитель, а также родитель, воспитывающий проживающего в Эстонии ребёнка в возрасте до 3 лет;

С 2018 года очень активно развивается добровольное страхование работодателя. Этому способствовало изменение в законодательстве: каждый работодатель теперь имеет возможность без налогообложения использовать до 400 евро на здоровье своего сотрудника. Страхование работодателя – одна из возможностей для этого. При этом все сотрудники работодателя должны быть одинаково покрыты страхованием.

Такой вид страхования предлагают все страховые фирмы, действующие в Эстонии. Его можно использовать в дополнение к действующему страхованию от Кассы здоровья. Преимущество такого страхования для работника заключается в возможности получать нужные услуги врачей быстрее и дешевле. Как правило, сам работник оплачивает лишь долю самоответственности. При этом у него есть также возможность использовать медицинские услуги, которые не покрывает страховка от Кассы здоровья.

Касса здоровья может также расторгнуть договор, если страховой взнос не был оплачен в срок. В таком случае заключивший договор человек должен компенсировать Кассе здоровья неполученные страховые взносы.

Страховка на основании договора о добровольном страховании возникает через 1 месяц после заключения договора. Прекращается она по истечении срока договора или если у человека возникает принудительное страхование. В таком случае человек получает обратно предварительно оплаченную сумму взноса. Расторгнуть договор можно также по другой уважительной причине.

В этом году величина страхового взноса за один календарный месяц составляет 201,20 евро, квартальный взнос – 603,60 евро и годовой взнос – 2414,40 евро. Страховые взносы можно платить каждый квартал или раз в год. Делать платежи раз в месяц – нельзя.

Величина страхового взноса меняется ежегодно после публикации Департаментом статистики средней брутто-зарплаты в Эстонии за прошлый год. Сумму зарплаты умножают на 0,13.

Главная цель страхования работодателя – в том, чтобы у предприятий была возможность как можно быстрее вернуть своих сотрудников на работу, т. е. чтобы люди как можно быстрее получали медицинскую помощь и возвращались к своим трудовым обязанностям. Имея такую страховку, человек может быстрее получать помощь.

На своем примере могу сказать вот что: я смотрел, какие возможности есть, чтобы пойти к глазному врачу. Через Кассу здоровья первая возможность у меня была через три-четыре месяца. А в частную клинику я смог попасть уже через день. Там я оплатил прием, затем получил компенсацию через страховку работодателя. Все прошло очень быстро.

Кроме этого, есть виды услуг, которые Касса здоровья не оплачивает. Например, одна из самых востребованных таких услуг – стоматология. Клиенты, застрахованные работодателям, активно пользуются этой услугой. Как мы выяснили, такая страховка дает еще и возможность нашим специалистам вернуться из-за рубежа, потому что работы здесь у них прибавилось.

Работодатель может выбирать размер максимально возмещаемой работнику суммы по различным медицинским услугам. Например, страховая сумма на стоматологию может составлять 500 евро в год, на исследования – 300 евро в год и т. д. Отдельно работодатель может указать, какие медицинские услуги входят в пакет.

На данный момент в Эстонии действует шесть страховых фирм: BTA, PZU, LHV, Seesam, Ergo, If Kindlustus. Возможно, еще есть зарубежные компании, которые могут предоставить такое страхование.

Как представитель работодателя, могу сказать, что мы тоже приняли решение о таком страховании для сотрудников и очень довольны.

Иногда бывает, что люди не совсем целесообразно используют страховку – например, идут на массаж или косметические процедуры. Однако страховка предназначена только для компенсации расходов на медицинские услуги.