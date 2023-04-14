Государство выделит Ида-Вирумаа для привлечения новых работников в регион миллионы евро(1)
Министры Пеэп Петерсон и Сигне Риийало утвердили условия предоставления субсидии гранта на улучшение доступа к социальным и медицинским услугам в Ида-Вирумаа. Чтобы обеспечить справедливый переход к климатически нейтральной экономике, в следующие шесть лет государство выделит Ида-Вирумаа 7,1 млн евро для развития социальных и медицинских услуг и привлечения новых работников в регион.
„Хорошо функционирующая система социальной защиты и здравоохранения является одной из предпосылок дальнейшего развития Ида-Вирумаа, а значит, важным элементом перехода от экономической модели, основанной на сланцевой промышленности, к другой модели. От этого зависит, увидят ли люди возможности жить в регионе или будут искать другие места, - сказал уходящий министр охраны здоровья и труда Пеэп Петерсон. – Создание единой сети доступных услуг и повышение эффективности действия медицинских и социальных услуг поддержат социально-экономическое развитие региона и помогут создать достойные условия для жизни“.
По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, Фонд справедливого перехода является одним из инструментов устойчивого развития региона. „Хотя по всей Эстонии необходимо развивать социальные услуги и интегрировать их в систему здравоохранения, ситуация в Ида-Вирумаа по историческим причинам сложнее и требует особого внимания в контексте будущих изменений, - сказала министр Рийсало. – Поэтому инвестиции в развитие социальных и медицинских услуг в Ида-Вирумаа крайне важны для того, чтобы обеспечить справедливый переход. Теперь, благодаря финансовым вливаниям со стороны Европейского союза, можно улучшить работу и придать столь необходимый для улучшения жизни людей в регионе импульс планируемым изменениям“.
Мера поддержки будет финансировать развитие комплексных социальных и медицинских услуг, инновационную и развивающую деятельность в социальном и медицинском секторах, а также создание пакета стимулов для специалистов в этой области, чтобы помочь им выбрать в для своей карьеры регион Ида-Вирумаа, где поиск квалифицированных работников на практике оказался затруднительным. Мероприятия будут осуществляться Союзом самоуправлений Ида-Вирумаа.
По словам главы Союза самоуправлений Ида-Вирумаа и старейшины волости Тойла Евы Эаст, учитывая проблемы, с которыми сталкиваются самоуправления региона в связи с реструктуризацией сланцевой промышленности, уезд крайне нуждается в дополнительных деньгах. „Переход неизбежен, но мы должны постараться сделать это так, чтобы местные жители не пострадали и получили от него максимальную выгоду. Чтобы улучшить благосостояние людей, мы должны сосредоточиться на проактивном предоставлении услуг, целостной оценке потребностей людей и ускорить внедрение умных, персонализированных решений. Сотрудничество между нашими различными муниципалитетами, а также между секторами здравоохранения и социального обеспечения является ключевым фактором для достижения этих целей“, - сказала Эаст.
Мероприятия в рамках данной меры поддержки будут осуществляться до конца 2027 года. Общий бюджет меры поддержки „Развитие социальных и медицинских услуг в поддержку социальных изменений в Ида-Вирумаа“ составляет 7 142 857 евро, из которых 5 миллионов евро предоставлены Европейским фондом справедливого перехода Европейского союза, а 30% софинансирует Эстонское государство.
Население Ида-Вирумаа сократилось с 221 807 человек в 1990 году до 136 240 человек в 2019 году, что является самым большим региональным сокращением населения в Эстонии. Сокращение численности населения трудоспособного возраста и увеличение доли иждивенцев создали ситуацию, в которой Ида-Вирумаа уже выделяется худшими социально-экономическими показателями, такими как относительная бедность и неравенство по состоянию здоровья, полу, возрасту и другим параметрам.
Фонд справедливого перехода – это механизм финансирования, созданный Европейским союзом для поддержки экономики, населения и окружающей среды регионов, сталкивающихся со значительными социально-экономическими проблемами в достижении целей ЕС в области энергетики и климата на 2030 год и климатической нейтральности на 2050 год. Из-за концентрации сланцевой промышленности Ида-Вирумаа является в Эстонии целевым регионом для справедливого перехода.