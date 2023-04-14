Государство выделит Ида-Вирумаа для привлечения новых работников в регион миллионы евро

„Хорошо функционирующая система социальной защиты и здравоохранения является одной из предпосылок дальнейшего развития Ида-Вирумаа, а значит, важным элементом перехода от экономической модели, основанной на сланцевой промышленности, к другой модели. От этого зависит, увидят ли люди возможности жить в регионе или будут искать другие места, - сказал уходящий министр охраны здоровья и труда Пеэп Петерсон. – Создание единой сети доступных услуг и повышение эффективности действия медицинских и социальных услуг поддержат социально-экономическое развитие региона и помогут создать достойные условия для жизни“.

По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, Фонд справедливого перехода является одним из инструментов устойчивого развития региона. „Хотя по всей Эстонии необходимо развивать социальные услуги и интегрировать их в систему здравоохранения, ситуация в Ида-Вирумаа по историческим причинам сложнее и требует особого внимания в контексте будущих изменений, - сказала министр Рийсало. – Поэтому инвестиции в развитие социальных и медицинских услуг в Ида-Вирумаа крайне важны для того, чтобы обеспечить справедливый переход. Теперь, благодаря финансовым вливаниям со стороны Европейского союза, можно улучшить работу и придать столь необходимый для улучшения жизни людей в регионе импульс планируемым изменениям“.

Мера поддержки будет финансировать развитие комплексных социальных и медицинских услуг, инновационную и развивающую деятельность в социальном и медицинском секторах, а также создание пакета стимулов для специалистов в этой области, чтобы помочь им выбрать в для своей карьеры регион Ида-Вирумаа, где поиск квалифицированных работников на практике оказался затруднительным. Мероприятия будут осуществляться Союзом самоуправлений Ида-Вирумаа.