Рекордное повышение пенсий: сколько будут получать пенсионеры?(51)
Правительство наконец-то утвердило индексацию пенсий, и средняя пенсия повысилась до 700 евро. Индекс государственной пенсии на 2023 год был утвержден на уровне 1,139. Это значит, что с 1 апреля пенсии увеличились в среднем на 13,9%. Таким образом, средняя пенсия выросла до 700 евро. Пособия выросли также у людей с частичной или полной нетрудоспособностью. Сколько же в среднем теперь будут получать пенсионеры по старости, разбиралась „МК-Эстония“.
„Безусловно, вместе с ростом заработной платы и удорожанием жизни должны повышаться и пенсии. Вот почему в этом году рост пенсий – рекордно большой за последние 15 лет. Благодаря апрельской индексации, вступившим в силу в начале года изменениям учета подоходного налога, а также внеочередному повышению пенсий на 20 евро у пенсионеров будет оставаться больше денег“, – сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало.
Она заверяет: начиная с 1 апреля пенсия по старости для человека со стажем работы в 44 года увеличилась на 84,67 евро и будет составлять 700,02 евро. Повышение пенсии по старости зависит от поступления социального налога.
„В этом году мы имеем дело с беспрецедентным ростом пенсий за последние 15 лет“, – подчеркнула министр социальной защиты.
Кого коснется?
После индексации ставка народной пенсии составляет 336,39 евро, базовая часть пенсии – 317,9 евро, а годовой коэффициент оценивается в 8,684 евро. Пенсии, пересчитанные по индексу 2023 года, выплачиваются с апреля. Индексация пенсий в этом году обойдется государству в 245,8 млн евро. Это коснется 323 000 пенсионеров.
Чтобы сохранить сбалансированность доходов, эстонское государство каждую весну пересчитывает пенсии, принимая во внимание изменения заработной платы и цен. После утверждения индекса Департамент социального страхования пересчитает все государственные пенсии в соответствии с новыми значениями.
С 1 апреля каждый пенсионер может проверить размер своей новой пенсии, авторизовавшись на государственном портале eesti.ee. Дополнительную информацию можно также получить, позвонив по телефону службы поддержки клиентов Департамента социального страхования 6121 360.
Из чего состоит пенсия?
Пенсия по старости состоит из четырех элементов:
• базовой части;
• части, выплачиваемой за стаж (определяется умножением количества лет страхового стажа на годовой коэффициент);
• страховой части (определяется умножением количества страховых паев на
годовой коэффициент);
• объединенной части (рассчитывается как половина суммы страхового и солидарного паев).
Персонифицированный налог
Правительство также утвердило средний размер части пенсионного страхования персонифицированного социального налога, который составит 3786,82 евро. В соответствии с этим значением будут назначаться и пересчитываться пенсии людей, работавших в прошлом году.
————————————
Что такое стаж пенсионного страхования?
Начиная с 1 января 1999 года основанием для расчета стажа пенсионного страхования служит социальный налог. На основании стажа пенсионного страхования проверяются проработанные вами годы и наличие у вас права на пенсию.
Стаж пенсионного страхования не служит основанием для расчета размера пенсии. Один год стажа пенсионного страхования государство засчитывает только в том случае, если за вас платили или начисляли часть пенсионного страхования в составе социального налога, по меньшей мере, с минимальной ставки заработной платы.
Пример 1: Если вы в течение 15 лет получали минимальную зарплату, то у вас имеется 15 лет стажа пенсионного страхования. Если за вас платили социальный налог с меньшей суммы, чем минимальная заработная плата, то ваш стаж пенсионного страхования будет меньше 1.
Пример 2: Если вы проработали 15 лет на полставки, и ваша зарплата составляла половину минималки, то ваш стаж пенсионного страхования составляет 7,5 лет. Для получения полных 15 лет стажа вы должны в таком случае проработать 30 лет.
————————————
Что входит в пенсионно-правовой стаж?
В состав пенсионно-правового стажа (до 31.12.1998) входят следующие виды деятельности:
• работа;
• работа в качестве предпринимателя – физического лица, если вы платили социальный налог;
• служба в Силах обороны Эстонии;
• учеба в профессиональном учебном заведении, прикладном высшем учебном заведении или университете на стационарной форме обучения;
• уход за маленьким ребенком до достижения последним трехлетнего возраста (одному из воспитателей ребенка);
• воспитание ребенка в течение не менее 8 лет (одному из воспитателей ребенка – по два года на каждого ребенка);
• участие в обучении для рынка труда при посредничестве службы трудовой занятости и время, в течение которого вы получали пособие по безработице;
• забота об инвалиде I группы или о ребенке-инвалиде в возрасте до 18 лет;
• деятельность в качестве члена творческих союзов и профессиональных объединений;
• работа на хуторе, если хутор был освобожден от уплаты налогов;
• работа в обязательном порядке лица, наказанного условным лишением свободы, участие в исправительных работах без лишения свободы или работа в лечебно-трудовом профилактории.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.