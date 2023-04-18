Пенсионер хочет в один дом попечения, а его направляют в другой

У Алексея Вишьяева в этом году юбилей – 85 лет. Пенсионер живет один, но в последнее время справляться самостоятельно уже не может, ему нужна помощь и постоянный уход.

Соцотдел предлагает ему дом по уходу, однако этот вариант ему не по душе. При этом пожилой мужчина полагает, что в соцотделе намеренно не идут ему навстречу.

Здесь все родные лежат

„Я хочу попасть в дом по уходу в Иру. У меня место на кладбище есть на Метсакальмисту, там лежит вся моя родня. Но в социальном отделе мне отказывают и предлагают только дом попечения в Кунда, – рассказывает Алексей, который категорически не хочет уезжать так далеко от столицы. – Я одинокий, старый, больной инвалид, живу в Таллинне, в Ласнамяэ. И в дом по уходу хочу рядом“.

Пенсионер остался один в 2013 году, когда ушла жена. С тех пор он справлялся по хозяйству один. Но в последнее время здоровье стало подводить, передвигаться и стоять стало трудно.

„Я стал падать. А упаду – не подняться с пола, приходится скорую вызывать. Поэтому все время лежу. Есть у меня знакомый, который мне помогает, я на него переписал квартиру. Он приходит, приносит покупки, но ухаживать за мной не может, у него есть работа. Родственников у меня нет, абсолютно никого. Хочу в дом попечения, потому что не хожу, уход на дому мне не подходит. Прошу, помогите, чтобы меня отправили в Иру. В районной управе уперлись – нет, надо ехать в Кунда. Я с Нового года стою на очереди, но в Кунда не хочу. Когда умру, хочу лежать здесь со своими родными“, – повторяет пожилой мужчина.

Он не оставляет надежды попасть в Ируский дом попечения, поэтому никуда не уезжает и продолжает оставаться дома. Хотя жизнь в квартире и сопровождается большими трудностями.

Мест нет

„Отдел социального обеспечения управы Ласнамяэ осведомлен о желании Алексея Вишьяева попасть в дом по уходу Иру. По состоянию на сегодняшний день свободных мест в Иру нет, поэтому жителю было предложено место в Кунда“, – комментирует заведующая отделом социального обеспечения Ласнамяэ Регина Труман.