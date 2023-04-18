Пенсионер хочет в один дом попечения, а его направляют в другой(3)
В редакцию обратился пожилой человек, который больше не может справляться самостоятельно в быту, ему нужен дом по уходу. Однако он хочет в определенное учреждение, а социальный отдел направляет его в другое. Почему пожелания клиента не всегда учитывают и можно ли встать на очередь в желаемый дом попечения, выясняла „МК-Эстония“.
У Алексея Вишьяева в этом году юбилей – 85 лет. Пенсионер живет один, но в последнее время справляться самостоятельно уже не может, ему нужна помощь и постоянный уход.
Соцотдел предлагает ему дом по уходу, однако этот вариант ему не по душе. При этом пожилой мужчина полагает, что в соцотделе намеренно не идут ему навстречу.
Здесь все родные лежат
„Я хочу попасть в дом по уходу в Иру. У меня место на кладбище есть на Метсакальмисту, там лежит вся моя родня. Но в социальном отделе мне отказывают и предлагают только дом попечения в Кунда, – рассказывает Алексей, который категорически не хочет уезжать так далеко от столицы. – Я одинокий, старый, больной инвалид, живу в Таллинне, в Ласнамяэ. И в дом по уходу хочу рядом“.
Пенсионер остался один в 2013 году, когда ушла жена. С тех пор он справлялся по хозяйству один. Но в последнее время здоровье стало подводить, передвигаться и стоять стало трудно.
„Я стал падать. А упаду – не подняться с пола, приходится скорую вызывать. Поэтому все время лежу. Есть у меня знакомый, который мне помогает, я на него переписал квартиру. Он приходит, приносит покупки, но ухаживать за мной не может, у него есть работа. Родственников у меня нет, абсолютно никого. Хочу в дом попечения, потому что не хожу, уход на дому мне не подходит. Прошу, помогите, чтобы меня отправили в Иру. В районной управе уперлись – нет, надо ехать в Кунда. Я с Нового года стою на очереди, но в Кунда не хочу. Когда умру, хочу лежать здесь со своими родными“, – повторяет пожилой мужчина.
Он не оставляет надежды попасть в Ируский дом попечения, поэтому никуда не уезжает и продолжает оставаться дома. Хотя жизнь в квартире и сопровождается большими трудностями.
Мест нет
„Отдел социального обеспечения управы Ласнамяэ осведомлен о желании Алексея Вишьяева попасть в дом по уходу Иру. По состоянию на сегодняшний день свободных мест в Иру нет, поэтому жителю было предложено место в Кунда“, – комментирует заведующая отделом социального обеспечения Ласнамяэ Регина Труман.
Она поясняет, что управа района Ласнамяэ сотрудничает с большинством эстонских домов по уходу, места в них распределяются по мере их освобождения в каждом конкретном учреждении.
„При этом значение имеет и то, освобождается ли место в мужском или женском отделении, – отмечает Труман. – Алексею Вишьяеву было предложено место, которое было свободным на момент его обращения. Место в Иру отдел социального обеспечения сможет предложить ему только по мере освобождения такого места в мужском отделении этого дома по уходу“.
Директор Ируского дома попечения Яаника Луус подтвердила „МК-Эстонии“, что вакантного места у них в учреждении на данный момент (конец марта. – Прим.авт. ) нет.
„Ируский дом по уходу – учреждение, которое находится в ведении города Таллинна. В случае оценки потребности в помощи и при наличии свободных мест Таллинн направляет нуждающегося в дом попечения Иру, – объясняет Луус. – Когда появляется вакантное место, мы сообщаем об этом в Таллиннский департамент социальной помощи и здравоохранения, который направляет к нам нового жильца. Клиенты Ируского дома попечения – это, как правило, клиенты сложного профиля, люди, требующие особого ухода“.
Важны и другие аспекты
Кетри Куппер, руководитель по развитию политики в сфере долгосрочного ухода Министерства социальных дел, говорит, что в общем, конечно, человек может выбрать тот дом попечения, который ему подходит. Однако следует учитывать наличие мест.
„Прежде чем место освободится, может пройти некоторое время. Если возможности ждать нет и услуга нужна срочно, к сожалению, возможность выбора сильно ограничена. Не исключено, что пока не освободится место в Ируском доме по уходу, придется проживать в другом доме попечения“, – констатирует Куппер.
Она отмечает, что государство не создает списков ожидания и не занимается распределением мест в домах попечения.
„Услуга общего ухода находится в ведении местного самоуправления, которое обычно действует согласно вышеописанной логике, предлагая человеку, нуждающемуся в помощи, места в тех учреждениях, где они на данный момент есть“, – комментирует представитель Министерства социальных дел.
Директор Ируского дома по уходу Яаника Луус добавляет, что в каждом конкретном случае важно выяснить, по каким причинам социальный работник считает лучшим домом престарелых для клиента именно другое учреждение.
„Вероятно, есть какие-то объективные причины. Очереди и свободные места – это только один из аспектов получения услуги. Потребность клиента в помощи, присутствие близких и т. д. тоже учитывают при поиске подходящего места ухода“, – замечает Луус.
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Наша справка
Цель услуги дома призрения общего характера – обеспечить безопасную среду и условия проживания для взрослого человека, который в силу состояния здоровья, дееспособности или жилой среды временно или постоянно не может
самостоятельно справляться с повседневными делами в домашних условиях, и его благополучие не может быть обеспечено другими социальными услугами или помощью.
Таллинн субсидирует пребывание в домах по уходу для 750 жителей города. 300 из них содержатся в муниципальном доме попечения Иру и еще 450 – в других учреждениях по всей Эстонии.
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Пошаговая инструкция: как определить родственника в дом по уходу?
1. Обратитесь в социальный отдел по месту регистрации человека, который нуждается в уходе.
2. Договоритесь с социальным работником, когда и где он будет проводить оценку потребности в услуге дома по уходу и другой помощи.
3. Ждите. В течение 10 дней местное самоуправление примет решение об обеспечении подходящей социальной услуги.
4. Если вы не согласны с решением, у вас есть 30 дней на обжалование.
5. Узнайте у социального работника, какие учреждения оказывают услугу дома по уходу и какие там требования. Некоторые дома престарелых хотят получить справку о состоянии здоровья от семейного врача.
6. Учтите: если сразу же подходящее место в доме по уходу не найти, местное самоуправление может предложить альтернативные услуги, например, услугу по уходу на дому в таком объеме, чтобы человек справлялся; назначить опекуна; временно назначить человеку платный сестринский уход и т. п.
7. Местное самоуправление должно оценить, способен ли нуждающийся в помощи человек или его семья оплатить пребывание в доме по уходу. Если способен, то за услугу платит он сам. Если же нет, то можно ходатайствовать о субсидии.
8. Чтобы получить субсидию, нужно подать в социальный отдел заявление, в котором следует обосновать, почему необходимо, чтобы город частично компенсировал услуги дома по уходу.
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