19.04.2023, 09:50
Юрист Энно Ойдермаа: почему государство не может предложить жителям Нурсипалу по миллиону за их дома?(16)
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Вопрос о расширении полигона Нурсипалу из тех, которые не предполагают легкого решения. На одной чаше весов государственная безопасность, на другой — интересы жителей Вырумаа. Известный юрист Энно Ойдермаа пишет в издании Eesti Päevaleht о том, что для того, чтобы отстаивать свои конституционные права, необходимо обладать юридическими знаниями.
Жителям Нурсипалу для того, чтобы защитить свои конституционные права и собственность, не обойтись без юридических знаний. Нотариус Прийду Пярна, рассматривая в еженедельнике Maaleht вопросы, связанные с собственностью и отчуждением недвижимости, верно заметил, что государству следовало бы задуматься о том, чтобы предоставить жителям Нурсипалу бесплатную юридическую помощь.