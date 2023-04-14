ФОТО | На месте, где раньше стоял нарвский танк, ведутся работы по удалению со стены провокационной надписи

Сюда же приехала мэр Нарвы Катри Райк, которая сказала корреспонденту RusDelfi, что считает это провокацией, но не знает, кому это все понадобилось. „Первое, о чем я подумала, когда это увидела: „Скоро 9 мая“.

Представители службы охраны правопорядка Нарвской управы сказали, что есть три варианта, каким образом стереть надпись, и сейчас эти варианты тестируются, потому что убрать ее непросто. Сейчас они пробуют все эти способы, и применят тот, который сработает лучше. „Работы продолжатся до тех пор, пока надпись не исчезнет“, - заверили чиновники.

Ранее RusDelfi сообщал, что на стене появилась граффити-надпись, стилизованная под старославянский шрифт. Неизвестные процитировали погибшего в результате взрыва в Санкт-Петербурге российского „военкора“ Владлена Татарского. „Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим“, написано на каменной ограде.

Полиция сообщила, что начала производство по статье о поддержке и оправдании международных преступлений, сейчас проходят следственные действия.