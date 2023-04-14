Женская сборная Эстонии по теннису одержала тяжелую победу над Литвой на Кубке Билли Джин Кинг

Женская сборная Эстонии по теннису ранее всухую обыграла ЮАР, Косово и Ирландию со счетом 3,0. Литва выиграла два поединка и проиграла два.

В первом одиночном поединке Майлеэн Нууди (WTA 568) встретилась с Патрисией Паукстите (WTA 1031). Эстонская теннисистка проиграла со счетом 2:6; 2 :6.

Во втором матче Анетт Контавейт (WTA, 69-е место) разгромила Юстина Микульските (WTA, 326-е место). Контавейт выиграла стартовый сет со счетом 6:1, а во втором сете Контавейт вообще не оставила сопернице шансов, выиграв партию со счетом 6:0. Матч длился в общей сложности 58 минут.

В парном матче Контавейт и Ингрид Неэль, родившаяся в США, но недавно перебравшаяся под эстонский флаг, встретились с Микульските и Пауксты. Эстонский дуэт выиграл решающую партию со счетом 6:1, 7:5. Встреча длилась один час и пять минут.

Эстония лидирует в группе B с четырьмя победами. Четыре из четырех также у сборной Грузии. За ними следуют Литва (2-2), Косово (1-3), Ирландия (0-3) и ЮАР. (0-3). Следующими между собой сыграют Эстония и Грузия.

Две лучшие сборные из подгруппы пройдут дальше и проведут игры для перехода в более высокий дивизион.

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