КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛЛИНН | Приехал в Эстонию, чтобы служить на флоте, но начал убивать девушек

В утренние часы 18 августа 1992 года случайный прохожий прогуливался вдоль аллеи по улице Техника. Возле железной дороги на участке зеленых насаждений он наткнулся на обнаженный труп молодой девушки. Увиденное вгоняло в дрожь: лицо девушки было изувечено – ее правый глаз отсутствовал, левый был сильно поврежден, повсюду порезы, а на шее следы от удушения. Вокруг тела был обмотан ярко-зеленый пояс, а рядом лежали джинсы и белые трусы.

Приехавшие на место судмедэксперты определили примерный возраст девушки: от 18 до 23 лет. На то, чтобы установить личность погибшей у полиции ушла неделя – жертвой оказалась 20-летняя Анна. По одной из версии, девушку убили в ходе мафиозных разборок, якобы она могла увидеть то, что видеть не должна была. А вырванные глаза – это символическое послание остальным. Тогда еще никто не знал, но она стала лишь первой жертвой серийного маньяка.