Таллиннский дом искусства предлагает гимназистам новую образовательную программу

„Образовательные программы Дома искусства облегчают работу учителя, предлагая бесплатные высококачественные наглядные уроки как для начальных, так и для основных школ, к которым теперь добавлена ​​программа для гимназий, – сказал директор Дома искусства Пауль Агурайуя. – Включение искусства в общеобразовательные программы открывает широкие возможности, которые в Эстонии до сих пор не использовались. Именно искусство и сопутствующая ему открытость и творческое мышление могут способствовать позитивным изменениям в обществе“.

Программа состоит из двух предварительных виртуальных уроков и одного выставочного урока в Таллиннском доме искусства. На основе полученных знаний и вдохновения гимназисты смогут создать в школе собственную выставку, для чего создатели программы предоставляют простые рекомендации. Проходящие в игровой форме увлекательные уроки делают историю искусства интересной и закладывают основу для ее дальнейшего изучения.

„Образовательная программа также хорошо подходит для классов с языковым погружением, поскольку темы освещаются на основе государственной программы, предлагая междисциплинарный подход, с помощью которого в школах сейчас планируется перейти на эстонский язык обучения, – сказала куратор образовательных программ Олеся Качановская-Мюнд. – Важную роль также играет использование в обучении изображений: включение визуальных материалов помогает лучше усваивать и закреплять информацию, развивать творческое мышление“.

Образовательная программа „Модернизм“ охватывает половину объема курса истории искусства „Рождение и тенденции современного искусства“. Вторая половина – „Постмодернизм“ – будет добавлена ​​в программу Таллиннского дома искусства в следующем году.