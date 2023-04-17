Таллиннский дом искусства предлагает гимназистам новую образовательную программу
Теперь Таллиннский дом искусства предлагает гимназистам новую образовательную программу „Модернизм“, которая учит молодых людей наблюдать и думать об искусстве: от создания фотографий до абстрактного экспрессионизма. Программа завершается самостоятельным составлением выставки в школе. Темы основаны на курсе истории искусства государственной гимназической учебной программы. Программа бесплатна.
„Образовательные программы Дома искусства облегчают работу учителя, предлагая бесплатные высококачественные наглядные уроки как для начальных, так и для основных школ, к которым теперь добавлена программа для гимназий, – сказал директор Дома искусства Пауль Агурайуя. – Включение искусства в общеобразовательные программы открывает широкие возможности, которые в Эстонии до сих пор не использовались. Именно искусство и сопутствующая ему открытость и творческое мышление могут способствовать позитивным изменениям в обществе“.
Программа состоит из двух предварительных виртуальных уроков и одного выставочного урока в Таллиннском доме искусства. На основе полученных знаний и вдохновения гимназисты смогут создать в школе собственную выставку, для чего создатели программы предоставляют простые рекомендации. Проходящие в игровой форме увлекательные уроки делают историю искусства интересной и закладывают основу для ее дальнейшего изучения.
„Образовательная программа также хорошо подходит для классов с языковым погружением, поскольку темы освещаются на основе государственной программы, предлагая междисциплинарный подход, с помощью которого в школах сейчас планируется перейти на эстонский язык обучения, – сказала куратор образовательных программ Олеся Качановская-Мюнд. – Важную роль также играет использование в обучении изображений: включение визуальных материалов помогает лучше усваивать и закреплять информацию, развивать творческое мышление“.
Образовательная программа „Модернизм“ охватывает половину объема курса истории искусства „Рождение и тенденции современного искусства“. Вторая половина – „Постмодернизм“ – будет добавлена в программу Таллиннского дома искусства в следующем году.
Таллиннский дом искусства также предлагает образовательные программы для первой ступени основной школы. Они разделены на три модуля: „Точка, линия и плоскость“, „Части целого“, „Свет и цвет“ и исследуют проявление разных особенностей формы, ее перевоплощение из плоской в объемную и увлекательные взаимосвязи с новыми значениями через изменение света и цвета.
Для второй и третьей ступеней основной школы Таллиннский дом искусства предлагает образовательные программы „Искусство погружения“ или „Вечеринка интерпретаций“, где дети учатся толковать увиденное, искать новые связи или создавать смыслы. „Искусство погружения“ отправляет учащихся в полное открытий путешествие по выставке: они смогут заметить, что меняется, когда мы пытаемся получить быстрый обзор, или же когда уделяем время, чтобы полностью погрузиться в искусство.
„Мы предлагаем молодежи безопасную среду, которая способствует развитию смелости, социальной активности и вовлеченности. Молодым людям нужно дать возможность проявлять свои эмоции и, опираясь на них, создавать собственные позиции, которые не будут подвергаться критике или сомнению“, - сказала Олеся Качановская-Мюнд.
Образовательные программы Таллиннского дома искусства бесплатны для школьных групп. Вы можете прочитать о них больше и зарегистрироваться на сайте kunstihoone.ee или по электронной почте olesja@kunstihoone.ee и publik@kunstihoone.ee.
Целевое учреждение Kunstihoone – это институт современного искусства, с экспозицией которого в 2022–2024 годах можно ознакомиться в двух выставочных пространствах: в Ласнамяэском павильоне и в Таллиннской городской галерее.
Ласнамяэский павильон Таллиннского дома искусства на улице Яаан Коорти, 24 рядом с центром Линдакиви спроектирован архитектурным бюро Salto. Это многофункциональное здание, построенное рядом с центром Линдакиви, уже удостоено вниманием крупнейших мировых СМИ.
Ласнамяэский павильон открыт со среды по воскресенье с 12:00 до 19:00. Вход бесплатный.