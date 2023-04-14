ФОТО | Сборная Украины по хоккею проверила на прочность лед в Тондираба

После двух побед в Мишкольце над Венгрией (1:0, 4:1) в начале месяца национальная сборная Украины под руководством Вадима Шахрайчука провела пятидневные сборы в Таллинне и отправилась на товарищеские игры в Латвию (14-15 апреля) и Литву (18-19 апреля).

После товарищеских матчей украинские хоккеисты вернутся в Эстонию на уже знакомую им ледовую площадку Тондираба, где с 23 по 29 апреля состоится ЧМ первого дивизиона группы „В“.

Украинская команда встретится с Китаем 23 апреля, с Сербией 24 апреля, с Нидерландами 27 апреля и с Японией 29 апреля, и приобрести билеты на эти игры можно через пакет „Mängumees“, чтобы они дошли до украинцев в Эстонии. Билеты Mängumees на игру Эстония-Украина 26 апреля приобрести нельзя.

Eesti Hoki предлагает всем желающим частным лицам и фирмам возможность приобрести пакеты билетов на чемпионат мира по хоккею в рамках программы „Mängumees“, чтобы пригласить живущих в Эстонии украинцев поболеть за их хоккейную команду.

Билеты на ЧМ I дивизиона группы B в Таллинне можно купить в Piletitasku.

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