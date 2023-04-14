ВИДЕО | Что будет с Горхоллом? Тийт Терик: возможно, его время вышло

Терик отметил, что проект Таллиннской больницы гораздо шире, чем потребность в медицинском обслуживании жителей столицы. „Относится к обслуживанию региона“, — сказал он и подтвердил, что хотя государство и отказалось от финансирования проекта, Таллинн продолжит строительство больницы. Теперь надо проанализировать, как все-таки найти источники финансирования.

Вторым большим вопросом является Горхолл. Терик сказал, что необходимо устроить большое обсуждение того, как поступить с этой недвижимостью. По словам Терика, отремонтировать это здание в его нынешнем виде будет сложно, в том числе и с финансовой точки зрения. Возможна консервация отдельных частей. „Или принять решение при более широком обсуждении, что время этого объекта так или иначе вышло“.