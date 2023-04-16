ВИДЕО | Будущий вице-мэр Таллинна Андрей Канте: если не добавить гибкости, переход на эстонский язык станет полным провалом

В прошлом году Рийгикогу принял поправки к закону, необходимые для полного перехода на обучение на эстонском языке. В 2024 году в детских садах, а также в 1-м и 4-м классах начнется переход на эстонский язык. Согласно плану, к 2030 году обучение будет полностью переведено на эстонский язык.

До сих пор Канте работал директором Ласнамяэской гимназии, а также руководил Ласнамяэской русской гимназией.

Он сказал, что планы должны быть амбициозными, но от них не должны страдать тысячи учеников: необходимы учителя и работающая система поддержки.

По словам Канте, самое главное — это индивидуальный подход, не все ученики готовы сразу перейти на эстонский на 100%. Он считает, что если к реформе не добавить гибкости, то это будет полным провалом для системы образования.

Смотрите видео, чтобы узнать, что еще сказал Андрей Канте.

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