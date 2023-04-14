Бывший министр здоровья и труда: система компенсации больничного со второго дня должна стать постоянной

По словам Кийка, система компенсации больничного была введена в 2021 году, и сроки ее действия неоднократно продлевались, в последний раз был установлен срок 1 июля этого года. „Вирусы никуда не исчезли, они мутируют и распространяются, как и прежде. Если коронавирус теперь стал частью нашей повседневной действительности, мы должны приспособиться к ней. Вместо того, чтобы каждый раз устанавливать новые сроки, было бы разумной сделать нынешнюю систему компенсации больничного листа бессрочной“, - сказал Кийк. Он добавил, что вполне логично, если человек заболел, то у него должна быть возможность оставаться дома, не боясь потерять в деньгах.



Если новое правительство откажется сделать нынешний порядок выплаты больничного постоянным, то после 1 июля работодатель будет оплачивать работнику больничный с четвертого по восьмой день (70% от средней зарплаты за полгода), а Касса здоровья – начиная с девятого для болезни.



Кайк отметил, что правительство реформистов крайне безответственно относится к сфере здравоохранения, коалиционный договор не предлагает решения основных проблем здравоохранения. „Нет конкретных предложений, как сократить очереди на лечение, как восполнить нехватку семейных врачей, как повысить доступность ряда препаратов, как обеспечить медицинской страховкой всех жителей, как осуществить необходимые инвестиции в больничную инфраструктуру. Зато говорится о расширении частного медицинского страхования, которое, как известно, доступно далеко не всем“, - сказал бивший министр здоровья и труда.