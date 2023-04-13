ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (414-й день) | NYT назвала имя человека, к которому ведут следы по делу о секретных документах разведки
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
NYT назвала имя человека, к которому ведут следы по делу о сливе секретных данных
Газета The New York Times назвала имя руководителя небольшого игрового онлайн-чата, в котором всплыли секретные документы американской разведки.
По сведениям NYT, это 21-летний член Национальной гвардии американских ВВС в штате Массачусетс Джек Тейшейра.
Как пишет газета, он курировал небольшую, в 20-30 человек, онлайн-группу под названием Thug Shaker Central, члены которой - в основном молодые люди и подростки, объединившиеся на почве общей любви к оружию, расистским онлайн-мемам и видеоиграм.
Два американских чиновника подтвердили газете, что следователи хотят поговорить с Тейшейрой об утечке правительственных документов в частную онлайн-группу. Один чиновник сказал, что у Тейшейры может быть информация, имеющая отношение к расследованию.
Федеральные следователи несколько дней разыскивают человека, который слил в сеть совершенно секретные документы, но пока так и не назвали ни Тейшейру, ни кого-либо другого в качестве подозреваемых.
Несколько месяцев назад один из пользователей загрузил в эту небольшую чат-группу сотни страниц документов американской разведки.
NYT поговорила с четырьмя членами чат-группы Thug Shaker Central, один из которых сказал, что знает человека, который сливал информацию, не менее трех лет. Он заявил, что встречался с ним лично и называл его O.G.
Друзья описали этого человека как более старшего, чем большинство подростков-членов группы, и как бесспорного лидера. Один из них утверждал, что O.G.по своей работе имел доступ к документам разведки.
Хотя участники группы не назвали ее лидера по имени, цифровой след, как утверждает New York Times, ведет к Тейшейре.
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Генпрокуратура России направила следственным органам на проверку видеозапись с обезглавливанием украинского военнослужащего.
ФСБ утверждает, что к убийству Z-блогера Владлена Татарского причастен гражданин Украины.
Норвегия объявила персонами нон грата 15 сотрудников российского посольства. 15 человек, которых норвежский МИД называет сотрудниками разведслужб, должны покинуть Осло.
Польша обратилась к властям Германии с просьбой разрешить поставку Украине истребителей советской разработки.
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Евросоюз ввел санкции против ЧВК „Вагнер“
Евросоюз добавил в санкционный список ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина и связанное с ним агентство новостей РИА „ФАН“.
В отношении самого Пригожина санкции были введены в апреле прошлого года.
Как сказано в сообщении, опубликованном на официальном портале ЕС, ЧВК „Вагнер“ играла ведущую роль в штурме украинских городов Соледар и Бахмут, в целом активно участвует в войне и поэтому несет ответственность за „поддержку действий, которые угрожают суверенитету и независимости Украины“.
Германия официально подтвердила, что оперативно дала Польше разрешение передать Украине пять истребителей МиГ-29, которые когда-то принадлежали армии ГДР.
О том, что Польша запросила у Германии разрешение передать самолеты, сообщалось в четверг в начале дня.
Эти самолеты принадлежали армии ГДР, затем Германия передала их Польше и, как страна происхождения этой военной техники, должна дать согласие на ее реэкспорт.
В марте Польша уже передала Украине четыре МиГа, а президент Анджей Дуда объявил, что в скором будущем будут переданы еще несколько самолетов.
Тогда же, в марте, второй страной НАТО, официально передающей Украине боевые самолеты, стала Словакия, которая объявила о передаче всех 13 своих МиГ-29.
Швейцария выделит Украине 1,7 млрд долларов
Правительство Швейцарии обещает предоставить Киеву долгосрочную финансовую поддержку.
В добавок к уже обещанным 300 млн швейцарских франков Берн намерен до 2028 года выделить Украине еще 1,5 млрд франков (1,7 млрд долларов).
Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, выступая в Вашингтоне на ежегодном совместном весеннем заседании Всемирного банка и МВФ.
В 2023-2024 году Украина получит 300 млн франков (более $338 млн долларов).
Всего в течение шести лет Швейцария в планирует передать Украине не менее 1,8 млрд франков (более 2 млрд долларов).
Российская армия продолжает штурм Бахмута
По данным украинского Генштаба, российские войска продолжили попытки взять под полный контроль Бахмут, всего же украинская армия за сутки отбила атаки на 234 направлениях. При этом армия РФ нанесла 19 авиаударов и совершила более 10 обстрелов из РСЗО. В Запорожской области под обстрел попали города Орехов и Гуляйполе, сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Юрий Малашко. А в ходе обстрела приграничного поселка Двуречная в Купянском районе были ранены два мирных жителя Харьковской области.
Украинская сторона сообщает, что за сутки было убито 730 российских военных, а общие потери российской армии составили более 180 тысяч человек. Российское министерство обороны заявило, что за сутки на различных направлениях было убито до 600 украинских солдат.
Украина может перенести наступление на более позднюю дату
Издание The Washington Post сообщает, что, по ее данным, Украина отложила контрнаступление, которое, как ожидалось, начнется весной, из-за погодных условий, медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов. К задержке могла привести и предполагаемая утечка секретных документов Пентагона. По мнению WP, это может заставить украинское командование изменить планы.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль тоже заявил, что контрнаступление ВСУ для освобождения оккупированных территорий может быть перенесено на лето. „Мы не чувствуем давления со стороны наших друзей и партнеров по поводу сроков начала наступления, - сказал он в интервью американскому изданию The Hill. - Все наши друзья и партнеры понимают, что для того, чтобы перейти в наступление, нужно быть готовым к этому на 100 процентов, и даже больше того“.