В результате взрыва бетоновоза в Пярнумаа загорелась сухая трава, в канаву вылилось 150 литров экологически опасных жидкостей

„Двигатель бетоновоза загорелся, и грузовик вспыхнул. Гидравлический бак автомобиля взорвался, в результате чего также воспламенилось топливо“, - сообщили в спасательном департаменте.

Грузовик был полностью уничтожен огнем, водитель не пострадал и нуждался в экстренной проверке. Обломки остались на обочине в ожидании своего хозяина. В настоящее время невозможно сказать, кого именно.

Ближайшие жилые дома находятся на расстоянии более километра, по оценкам дежурного спасательной службы. Ближе находятся только старые постройки амбарного типа, окружающая территория в основном представляет собой пахотные земли.

Кроме того, в придорожную канаву вылилось 150 литров дизельного топлива и гидравлического масла. Спасатели покрыли его абсорбентом и вырыли перед ним канаву, чтобы топливно-масляная смесь больше не разливалась. В настоящее время ситуация находится под контролем.

На место происшествия выехали спасатели из Пярну и Пярну-Яагупа. Кроме того, на помощь прибыли добровольцы из Аре.