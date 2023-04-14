Евросоюз ввел санкции в отношении ЧВК Вагнера и РИА ФАН

Как указывается в публикации официального Журнала Евросоюза, обе структуры „причастны к подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины“ — ЧВК Вагнера непосредственно участвует в боевых действиях, а РИА ФАН своими публикациями оказывает поддержку российскому вторжению.