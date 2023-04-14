14.04.2023, 07:47
Евросоюз ввел санкции в отношении ЧВК Вагнера и РИА ФАН
ФОТО: AP
Европейский союз добавил в санкционный список ЧВК Вагнера и РИА ФАН — информационный ресурс, который связывают с Евгением Пригожиным, передает Meduza.
Как указывается в публикации официального Журнала Евросоюза, обе структуры „причастны к подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины“ — ЧВК Вагнера непосредственно участвует в боевых действиях, а РИА ФАН своими публикациями оказывает поддержку российскому вторжению.
ЧВК Вагнера и РИА ФАН стали 210-м и 211-м участниками санкционного списка, который ЕС ведет после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.