Известный гонщик ЧМ по ралли Крэйг Брин погиб во время тестов в Хорватии

33-летний пилот команды Hyundai вывел за пределы асфальтовой дороги во время тестовых заездов и умер от полученных травм. Штурман Джеймс Фултон в аварии не пострадал.

Брин готовился к своему второму этапу мирового ралли WRC. На предыдущем этапе в Швеции в феврале Брин финишировал вторым.

Соболезнования выразил президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед Бен Сулайем.

„От имени FIA я выражаю искренние соболезнования семье и друзьям Крейга Брина в связи с его смертью во время аварии на тестах. Наши мысли и молитвы с его близкими и сообществом ралли в это трудное время“, — сказал глава федерации.

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