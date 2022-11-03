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13.04.2023, 18:21

Известный гонщик ЧМ по ралли Крэйг Брин погиб во время тестов в Хорватии

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Craig Breen
Craig Breen
ФОТО: Margus Pahv | Delfi Meedia

Ирландский автогонщик Крейг Брин скончался в результате аварии, произошедшей на тестах в рамках подготовки к Ралли Хорватии.

33-летний пилот команды Hyundai вывел за пределы асфальтовой дороги во время тестовых заездов и умер от полученных травм. Штурман Джеймс Фултон в аварии не пострадал.

Брин готовился к своему второму этапу мирового ралли WRC. На предыдущем этапе в Швеции в феврале Брин финишировал вторым.

Соболезнования выразил президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед Бен Сулайем.

„От имени FIA я выражаю искренние соболезнования семье и друзьям Крейга Брина в связи с его смертью во время аварии на тестах. Наши мысли и молитвы с его близкими и сообществом ралли в это трудное время“, — сказал глава федерации.

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