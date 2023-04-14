Эксперты про автомобильный налог: люди продадут вторую машину, если придется платить 200 или 300 евро в год

Пока нет информации о точной формуле расчета автомобильного налога, но, вероятно, к осени законопроект уже будет разработан. „Влияние на местных продавцов будет двояким и будет зависеть от окончательных налоговых условий. С одной стороны, потребители будут покупать меньше из-за более высокой цены. С другой стороны, высокие налоги на автомобили, которые сильно загрязняют воздух, будут стимулировать людей покупать новые машины, потому что налог на них будет ниже“, – считает руководитель по маркетингу в компании ABC motors Индрек Люберг. Он уверен, что целью налога на автомобили должно быть не просто пополнение казны, а ориентация потребителей на более экологичное поведение. Следовательно, электромобили должны быть освобождены от автомобильного налога. „Тот, кто может позволить себе купить автомобиль стоимостью, скажем, 100 000 евро, также сможет заплатить налог на автомобиль. Но цель должна заключаться в том, чтобы он все же купил электромобиль“, – объясняет Люберг. Подобную логику подтверждает и тот факт, что на сегодняшний день эстонское правительство предоставляет субсидии на покупку электромобилей, чтобы стимулировать людей приобретать их. Вводить при этом налог на покупку электромобилей, значит чинить препятствия самому себе. Министр финансов Март Вырклаэв пока прямо не высказывался, но допустил, что электромобили могут быть освобождены от автомобильного налога.