Эксперты про автомобильный налог: люди продадут вторую машину, если придется платить 200 или 300 евро в год(52)
Согласно коалиционному договору, с 1 июля 2024 года в Эстонии будет введен автомобильный налог. Новое правительство намерено получить с него доход в размере 120 миллионов евро в год. RusDelfi обратился к экспертам, чтобы узнать, как налог повлияет на автолюбителей.
Пока нет информации о точной формуле расчета автомобильного налога, но, вероятно, к осени законопроект уже будет разработан. „Влияние на местных продавцов будет двояким и будет зависеть от окончательных налоговых условий. С одной стороны, потребители будут покупать меньше из-за более высокой цены. С другой стороны, высокие налоги на автомобили, которые сильно загрязняют воздух, будут стимулировать людей покупать новые машины, потому что налог на них будет ниже“, – считает руководитель по маркетингу в компании ABC motors Индрек Люберг. Он уверен, что целью налога на автомобили должно быть не просто пополнение казны, а ориентация потребителей на более экологичное поведение. Следовательно, электромобили должны быть освобождены от автомобильного налога. „Тот, кто может позволить себе купить автомобиль стоимостью, скажем, 100 000 евро, также сможет заплатить налог на автомобиль. Но цель должна заключаться в том, чтобы он все же купил электромобиль“, – объясняет Люберг. Подобную логику подтверждает и тот факт, что на сегодняшний день эстонское правительство предоставляет субсидии на покупку электромобилей, чтобы стимулировать людей приобретать их. Вводить при этом налог на покупку электромобилей, значит чинить препятствия самому себе. Министр финансов Март Вырклаэв пока прямо не высказывался, но допустил, что электромобили могут быть освобождены от автомобильного налога.
„Со временем мы перейдем на электромобили, в этом нет ничего невозможного. В Норвегии сегодня большинство приобретаемых новых автомобилей являются электрическими. Они намерены прекратить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2025 году, что на 10 лет раньше срока, установленного Европейским союзом“, – приводит пример Люберг.
В Эстонии понемногу вводят новые зарядные станции для электромобилей, но темпы этого процесса необходимо значительно ускорить, уверен Люберг. „Нужно начинать строить зарядные станции с кабелями к каждому парковочному месту. И, конечно же, на парковках существующих многоквартирных домов. Ближайшее будущее в любом случае будет за электричеством“, – заключает Люберг.
Руководитель Luminor Liising Андрус Соодла придерживается того же мнения и считает, что основная цель такого налога - достижение экологических целей, т. е. побудить людей отдавать предпочтение менее загрязняющим окружающую среду машинам. „Введение налога на автомобили совпадает с текущей тенденцией на экологичные решения. В марте доля электромобилей в Эстонии составила 4,8%. У нас есть еще достаточно пространства для роста, и мы увидим, будет ли этому способствовать новый налог“.
Однако, есть у этого и обратная сторона. Соодла допускает, что если будет введен налог на автомобили, которые в настоящее время уже используются, то это может привести к тому, что люди попытаются продать свои автомобили до того, как налог вступит в силу. А это, в свою очередь, может привести к падению цен на автомобили, облагаемые налогом, на вторичном рынке.
Другим узким местом может стать относительно небольшой выбор электромобилей на эстонском рынке. „Основной проблемой в Эстонии является отсутствие выбора и предложения электромобилей среднего класса на нашем рынке. Ассортимент моделей невелик. Люди хотят автомобили с большим запасом хода. На рынке есть более дорогие автомобили класса люкс, но для достижения больших объемов продаж рынку нужны электромобили с ценовым диапазоном 25 000-30 000 евро и запасом хода около 400 км“, – предполагает Соодла. В данном случае решить эту проблему поможет импорт подержанных электромобилей.
Эксперты также не исключают, что часть людей просто пересядет на общественный транспорт или воспользуется услугами фирм по прокату автомобилей.
„Автомобильные налоги будут скорее благоприятствовать арендному бизнесу, – полагает исполнительный директор Mobire Group Андрус Валма. – Люди понимают, что содержать машину станет дороже. Для нас, прокатчиков, к слову, тоже, но клиент не почувствует этого напрямую. К тому же у многих людей есть вторая машина, которую они редко используют. Но они ее держат, потому это не стоит им больших денег. Но когда они начнут платить, скажем, 200 евро в год или даже 300 евро, то поймут, что это уже существенные расходы, и скорей всего продадут ее“.
Валма уверен, что в любое время находится сфера бизнеса, которая развивается успешно. После введения налога, по его мнению, процветать будут компании по краткосрочной аренде автомобилей, такие как CityBee и Bolt.