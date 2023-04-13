Документы американской разведки: ФСБ оценивает потери России в Украине в 110 тысяч человек убитыми и ранеными

В одном из документов представители американской разведки заявили, что ФСБ „обвинила“ Минобороны России в „сокрытии российских потерь в Украине“. По версии сотрудников ФСБ, Минобороны не учитывает в своих отчетах потери среди бойцов Росгвардии, наемников ЧВК Вагнера и военных, отправляемых в Украину из Чечни.

По мнению американской разведки, эта информация показывает нежелание военных „передавать плохие новости по цепочке командования“.

В слитых документах также утверждается, что президент России Владимир Путин пытался лично урегулировать конфликт между основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и министром обороны Сергеем Шойгу, вызвав их на совместную встречу 22 февраля. Пригожин ранее жаловался на нехватку боеприпасов, обвиняя в этом Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова.

Reuters со ссылкой на другой документ из утечки сообщало, что, по оценке американских военных, Россия потеряла от 189,5 тысячи до 223 тысяч человек, из которых убитыми — 35,5-43 тысячи. Согласно этому документу, потери Украины составляют от 124,5 тысячи до 131 тысячи человек, из которых убитыми — 15,5-17,5 тысячи.

В начале апреля 2023 года „Медиазона“ и „Русская служба Би-би-си“ вместе с командой волонтеров по открытым данным установили имена 19 688 российских военных, погибших в ходе полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

Министерство обороны РФ в последний раз публично сообщало о потерях 21 сентября 2022 года — в день объявления мобилизации. Тогда ведомство утверждало, что в Украине погибли 5937 российских военнослужащих.