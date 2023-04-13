13.04.2023, 18:08
СЕЙЧАС на DELFI TV | Чемпионат Эстонии по баскетболу: Рапла играет с действующим чемпионом страны в первом четвертьфинальном матче
ФОТО: | Delfi Meedia
„Авис Утилитас“ из Рапла сыграет пярнуским клубом „Садам“ в первом матче четвертьфинальной серии чемпионата Эстонии Paf. Прямая трансляция начнётся в 19:00.
Клуб „Садам“, завоевавший в прошлом году бронзу в Эстонско-Латвийской лиге и золото в национальном чемпионате Эстонии, в этом сезоне выступает неудачно, так как из 30 матчей команда выиграла только 12. „Авис Утилитас“ вышли в четвертьфинал эстонско-латвийской лиги, где в двух матчах уступили рижскому ВЭФу.