Баскетбол
13.04.2023, 18:08

СЕЙЧАС на DELFI TV | Чемпионат Эстонии по баскетболу: Рапла играет с действующим чемпионом страны в первом четвертьфинальном матче

 
Rapla ja Pärnu alustavad neljapäeval kolme võiduni toimuvat veerandfinaalseeriat.
Rapla ja Pärnu alustavad neljapäeval kolme võiduni toimuvat veerandfinaalseeriat.
ФОТО: Siim Solman | Delfi Meedia

„Авис Утилитас“ из Рапла сыграет пярнуским клубом „Садам“ в первом матче четвертьфинальной серии чемпионата Эстонии Paf. Прямая трансляция начнётся в 19:00.

Клуб „Садам“, завоевавший в прошлом году бронзу в Эстонско-Латвийской лиге и золото в национальном чемпионате Эстонии, в этом сезоне выступает неудачно, так как из 30 матчей команда выиграла только 12. „Авис Утилитас“ вышли в четвертьфинал эстонско-латвийской лиги, где в двух матчах уступили рижскому ВЭФу.

В первом матче Рапла для всех любителей баскетбола сделали вход на матч бесплатным, а болельщики клуба платят по 27 центов за каждого пришедшего в зал. Общая сумма, в свою очередь, будет передана местному сообществу, то есть на покупку баскетбольной конструкции для открытой площадки детского сада Накситралли.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии