СЕЙЧАС на DELFI TV | Чемпионат Эстонии по баскетболу: Рапла играет с действующим чемпионом страны в первом четвертьфинальном матче

Клуб „Садам“, завоевавший в прошлом году бронзу в Эстонско-Латвийской лиге и золото в национальном чемпионате Эстонии, в этом сезоне выступает неудачно, так как из 30 матчей команда выиграла только 12. „Авис Утилитас“ вышли в четвертьфинал эстонско-латвийской лиги, где в двух матчах уступили рижскому ВЭФу.