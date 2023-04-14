Легенда НБА Гэри Пэйтон и Кубок НБА впервые приедут в Эстонию

Гэри Пэйтон, которому сейчас 54 года, играл в НБА с 1990 по 2007 год и провел большую часть своей карьеры в команде Seattle Supersonics, с которой дошел до финала лиги в 1996 году, где играл против Майкла Джордана и Chicago Bulls. В том же году Пэйтон был выбран лучшим защитником НБА, а из-за агрессивного стиля игры получил прозвище The Glove или „Перчатка“.

Легендарный разыгрывающий защитник девять раз участвовал в Матче всех звезд НБА и выиграл чемпионат с Miami Heat в 2006 году. Пэйтон, выигравший олимпийское золото в составе сборной США в 1996 и 2000 годах, в играх НБА в среднем демонстрировал следующую статистику за игру - 16,3 очка, 6,7 передачи и 1,8 перехвата.

Трофей чемпионата НБА, также называемый Кубком Ларри О'Брайена, является одним из самых дорогих спортивных трофеев в мире. Чаша из серебра стоит почти 13 500 евро, её высота - 61 сантиметр, а вес - почти 7 килограммов. Чаша покрыта 24-каратным золотом. С 1977 года известная американская ювелирная компания Tiffany & Co. ежегодно выпускает новый трофей для нового чемпиона НБА.

Эстонские любители баскетбола могут познакомиться с Гэри Пэйтоном и Кубком НБА на совместном мероприятии OlyBet и НБА, которое состоится во вторник, 18 апреля, в 19:00 в Noblessner. Все желающие могу посетить его бесплатно. Гостей мероприятия ждут увлекательные игры в баскетбол 3х3 и различные сюрпризы.

В среду, 19 апреля, с 15:00 до 16:00 у болельщиков будет возможность встретиться с Гэри Пэйтоном и увидеть трофей в спорт-баре OlyBet Bar & Grill, Harju tänav 6, Tallinn.

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