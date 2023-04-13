Кылварт представил свое видение будущего центристов: Центристская партия не должна идти в правительство, которое не поможет ее целям

Сегодня мэр Таллинна Михаил Кылварт, намеренный баллотироваться на пост председателя Центристской партии вместо Юри Ратаса, отправил однопартийцам письмо, в котором представил свое видение будущего Центристской партии.

В обращении к соратникам по партии Кылварт пишет о том, что многие избиратели Центристской партии, как показали результаты парламентских выборов, недовольны тем, как действует партия сегодня, и многие вещи предстоит делать иначе. Центристской партии предстоит сделать важный выбор.

В субботу совет уполномоченных Центристской партии примет решение о том, следует ли созывать внеочередной съезд, на котором будут выбраны председатель партии и правление.

Центристская партия, как считает Кылварт, сумеет сделать выводы и продолжать отстаивать интересы избирателей.

Партия, подчеркивает он, должна сохранить избирателей, которые традиционно ее поддерживают: работников, служащих, жителей сельских регионов и небольших населенных пунктов, всех тех, кому необходима помощь, людей разных национальностей, которые нуждаются в равном и справедливом отношении.

В будущем, как считает Кылварт, партии следует избегать коалиций, которые не помогают претворять в жизнь цели Центристской партии. Кылварт не уточняет, какие партии он имеет в виду.

Как считает Кылварт, следует восстановить издание органа партии газеты „Kesknädal“.

Мы публикуем письмо Михаила Кылварта полностью.