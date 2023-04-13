Новости Ида-Вирумаа
13.04.2023, 16:07

Отставить панику: при обучении русскоязычных детей методика погружения останется

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Читайте, что изменили в программе образования на ближайшие годы!
Родители русскоязычных детей справедливо переживают о том, как переход на эстонский язык скажется на качестве знаний
Родители русскоязычных детей справедливо переживают о том, как переход на эстонский язык скажется на качестве знаний
ФОТО: Jevgenia Parv | Delfi Meedia

Несмотря на то, что с сентября 2024 года ученики первого и четвертого классов, обучающиеся на русском языке или по программе погружения, должны будут начать учебу на эстонском, все это будет проходить мягче, чем было задумано прошлым правительством и министром образования Тынисом Лукасом.

В тексте нынешнего коалиционного соглашения есть такая строчка: „С осени 2024 года каждому учащемуся 1 и 4 классов, для которого эстонский язык не является родным, будет гарантировано обучение на эстонском языке или обучение по методике погружения в соответствии с его навыками и способностями“. Означает ли это, что для русскоязычных детей при переходе образования на стопроцентное обучение на эстонском будут сделаны некие „поблажки“?

За комментариями RusDelfi обратился к будущему министру образования и науки Кристине Каллас.

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