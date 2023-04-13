Отставить панику: при обучении русскоязычных детей методика погружения останется

В тексте нынешнего коалиционного соглашения есть такая строчка: „С осени 2024 года каждому учащемуся 1 и 4 классов, для которого эстонский язык не является родным, будет гарантировано обучение на эстонском языке или обучение по методике погружения в соответствии с его навыками и способностями“. Означает ли это, что для русскоязычных детей при переходе образования на стопроцентное обучение на эстонском будут сделаны некие „поблажки“?