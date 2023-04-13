13.04.2023, 16:07
Отставить панику: при обучении русскоязычных детей методика погружения останется(6)
Читайте, что изменили в программе образования на ближайшие годы!
ФОТО: | Delfi Meedia
Несмотря на то, что с сентября 2024 года ученики первого и четвертого классов, обучающиеся на русском языке или по программе погружения, должны будут начать учебу на эстонском, все это будет проходить мягче, чем было задумано прошлым правительством и министром образования Тынисом Лукасом.
В тексте нынешнего коалиционного соглашения есть такая строчка: „С осени 2024 года каждому учащемуся 1 и 4 классов, для которого эстонский язык не является родным, будет гарантировано обучение на эстонском языке или обучение по методике погружения в соответствии с его навыками и способностями“. Означает ли это, что для русскоязычных детей при переходе образования на стопроцентное обучение на эстонском будут сделаны некие „поблажки“?