Правда ли, что Владимир Зеленский ездит на поезде в „золотом вагоне“?

История „золотых вагонов“ довольно давняя. Ещё в 2007 году украинский журнал „ Корреспондент » писал о вагонах повышенной комфортности. Воспользоваться этой услугой мог любой желающий за $3000 в сутки. „Купе с двуспальной кроватью, душ, кухня и гостиная, напичканная дорогой техникой, — неполный перечень комфортных составляющих „гостиницы на колёсах“. Путешествовать можно, лёжа в ванне, а при желании — и с бокалом шампанского“ — так описывались условия, которые предоставляли Украинские железные дороги.

Следующие фотографии, представляющие „золотой вагон“ во всём его великолепии, уже подписаны как „Укрзалізниця“, украинская железнодорожная компания. И это уже соответствует действительности.

Первая же манипуляция, бросающаяся в глаза, — подпись к фотографии, открывающей заметку. Она представляет собой коллаж из двух снимков — самого Владимира Зеленского и „золотого вагона“, при этом авторство фото указано как „пресс-служба президента Украины / Reuters“. Однако авторство относится только к фотографии Зеленского, при этом у читателя может сложиться ощущение, что пресс-служба президента и агентство Reuters снимали и интерьер вагона.

Именно публикацию Fakt и пересказывали затем российские СМИ. Вот её основные тезисы. Зеленский должен был прибыть в Польшу именно в таком вагоне, а всего в распоряжении украинских железных дорог десять подобных вагонов повышенной комфортности, пишет издание. За несколько лет до войны эти вагоны были отремонтированы и представлены публике, что вызвало волну критики. Наконец, в таком вагоне прибыл в Киев в феврале 2023 года и президент США Джозеф Байден. Самая заметная часть публикации — это фотографии позолоченных интерьеров.

Первоисточник публикации — польский таблоид Fakt , который 4 апреля 2023 года выпустил заметку под названием „Роскошный поезд президента Зеленского“. Издание приурочило свою статью к визиту украинского лидера, который прибыл в Польшу на следующий день.

О „золотом поезде“ Зеленского написало большинство российских государственных и прокремлёвских СМИ. 5 апреля статьи о роскошном вагоне украинского президента появились в „ Российской газете », „ Комсомольской правде », „ Московском комсомольце », на Lenta.ru , сайте телеканала „ Звезда ». Некоторые издания сослались на публикацию в польских СМИ, другие ограничились формулировкой „в Сети появились кадры“.

В 2015 году подробный репортаж о таком вагоне выпустила ТСН — информационная программа телеканала „1+1“. Интерьеры, которые показывают корреспонденту, совпадают с фотографиями из статьи Fakt. Есть в репортаже и упомянутая в публикации критика: автор сюжета называет вагон „настоящей „Хонкой“ на колёсах“. Honka — это название финской фирмы, построившей в том числе и знаменитый особняк бывшего президента Украины Виктора Януковича в его резиденции в Межигорье. Название стало нарицательным после бегства Януковича в 2014 году: его резиденция стала для Украины символом безвкусной роскоши.

В репортаже также уточнялось: подобный индивидуальный вагон доступен любому желающему, если он располагает определённой суммой. В 2021 году в вагоне премиум-класса побывал и украинский журналист, автор программ о путешествиях Дмитрий Комаров.

Все эти годы „Укрзалізниця“ не скрывала наличие у себя таких вагонов, а фотографии Fakt взяты из открытых источников. Но ни один из украинских президентов — ни Виктор Ющенко, ни Виктор Янукович, ни Пётр Порошенко, ни Владимир Зеленский — не были замечены в „золотых вагонах“.

Известно, что Владимир Зеленский передвигается после начала полномасштабного вторжения России в Украину на поезде. Именно так началась его поездка в США в декабре 2022 года: сначала на поезде до Польши, потом уже на самолёте. 28 марта 2023 года его сопровождали журналисты Associated Press, которые взяли интервью у президента Украины прямо в купе.

Интерьеры купе, в котором Зеленский по пути из Сумской области в Киев разговаривал с журналистами, мало чем отличаются от обычного поезда — никаких хрустальных люстр и позолоты на стенах.

В статье польского таблоида нет ни одного доказательства того, что Зеленский собирается прибыть в Польшу именно на „золотом поезде“, лишь фотографии самого поезда, связь которого с Зеленским проследить не удаётся.

В статье также упоминается визит в Киев Джо Байдена, который якобы тоже прибыл именно на таком поезде. Как правило, прибывающие в Украину мировые лидеры не делают фотографий внутри поезда. Но в случае с Байденом такой снимок как раз есть.

Этот вагон отличается от обычных, он оборудован как рабочий кабинет. Возможно, это как раз один из тех десяти премиум-вагонов, о которых сообщала „Укрзалізниця“. Но опять же он совсем не похож на „золотой вагон“ из публикации польского таблоида.

Таким образом, сообщения о том, что Зеленский передвигается в специальном вагоне, украшенном хрусталём, мрамором и позолотой, не находят подтверждения. Нет ни одного снимка, который бы запечатлел Зеленского в подобных интерьерах, равно как свидетельств очевидцев или соответствующих документов. Поэтому публикацию польского издания, а за ней и российских СМИ следует считать манипуляцией. Фотографии „золотого вагона“ подлинные, но никакого отношения к президенту Украины не имеют.

Итог: Неправда