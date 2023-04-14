Из предвыборных обещаний первым сбылось обещание EKRE(9)
Стоимость электричества сейчас находится на самом низком уровне за последний год. Издание Eesti Ekspress вспоминает, что именно EKRE перед выборами обещала снизить цены на электричество до 30–40 евро за МВтч, то есть до 3-4 центов за кВтч.
В последние недели стоимость электричества постоянно снижалась, приближаясь к заявленной национал-консерваторами планке, и 11 апреля достигла ее. Смотрите таблицу!
Стратег по анализу рынка Eesti Energia Олави Миллер сказал ERR, что в первые дни апреля цены на электроэнергию временно повысились из-за более холодной погоды, снижения производства ветровой электроэнергии и повышения цен на топливо.
С потеплением стало возможно производить значительное количество электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии, что приводит и к снижению цен.
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