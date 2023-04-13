ВИДЕО | Капитан сборной Украины по хоккею: у Эстонии хорошая сборная, которая может преподнести сюрприз

В недавнем интервью капитан сборной Украины рассказал, что не знает, какой состав удастся собрать на домашнем форуме сборной Эстонии и чего ждать от балтийцев в этом году, но главными соперниками на предстоящем ЧМ-2023 в Таллинне он называл азиатские сборные.

„Я не знаю, чего ожидать от сборной Эстонии, у них сильная сборная. Когда в прошлый раз я играл против них в Эстонии, то мы проиграли. На прошлом ЧМ они играли хуже, и мы их обыграли“, — сказал Игорь о сборной Эстонии.

В нынешнем сезоне Игорь Мережко обновил рекорд результативности по очкам за сезон, набрав 36 (13+23) очков в 48 играх регулярного чемпионата и еще добавил к ним 8 (2+6) баллов в плей-офф чемпионата Дании.

С 23 по 29 апреля в Таллинне, в ледовом холле „Тондираба“, пройдет чемпионат мира группы B первого дивизиона, в котором примут участие сборные Эстонии, Украины, Японии, Китая, Нидерландов и Сербии.

Билеты на ЧМ в Таллинне можно купить в Piletitasku.

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