ВИДЕО | Сборная Эстонии по хоккею обыграла Литву в контрольном матче перед ЧМ

С 23 по 29 апреля в Таллинне состоится ЧМ по хоккею в группе B первого дивизиона, где сборная Эстонии сыграет с Сербией, Нидерландами, Украиной, Японией и Китаем. Перед домашним турниром сборная Эстонии проведет два контрольных матча с Литвой. В четверг игра начинается в 18:30, а в пятницу в 15:00.