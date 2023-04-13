ВИДЕО | Сборная Эстонии по хоккею обыграла Литву в контрольном матче перед ЧМ
Мужская сборная Эстонии по хоккею с проведет два контрольных матча с Литвой перед домашним чемпионатом мира. В четверг эстонские хоккеисты выиграли со счетом 5:4.
С 23 по 29 апреля в Таллинне состоится ЧМ по хоккею в группе B первого дивизиона, где сборная Эстонии сыграет с Сербией, Нидерландами, Украиной, Японией и Китаем. Перед домашним турниром сборная Эстонии проведет два контрольных матча с Литвой. В четверг игра начинается в 18:30, а в пятницу в 15:00.
Мужская сборная Эстонии по хоккею обыграла Литву со счетом 5:4 (0:1, 2:1, 3:2) в контрольном матче, состоявшемся в Вильнюсе. Шайбы за „Ласточек“ забросили Даниил Кулинцев, Роберт Аррак, Савелий Новиков, Марек Починок и Андре Линде.
В пятницу команды снова встретятся в 15:00.
Матч в записи:
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