Хоккей
13.04.2023, 16:51

СЕГОДНЯ | Перед чемпионатом мира сборная Эстонии по хоккею сыграет с Литвой

 
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Перед домашним чемпионатом мира мужская сборная Эстонии по хоккею проведет два контрольных матча с Литвой.

С 23 по 29 апреля в Таллинне состоится ЧМ по хоккею в группе B первого дивизиона, где сборная Эстонии сыграет с Сербией, Нидерландами, Украиной, Японией и Китаем. Перед домашним турниром сборная Эстонии проведет два контрольных матча с Литвой. В четверг игра начинается в 18:30, а в пятницу в 15:00.

Посмотреть прямую трансляцию матча можно здесь:

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