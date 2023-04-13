13.04.2023, 16:51
СЕГОДНЯ | Перед чемпионатом мира сборная Эстонии по хоккею сыграет с Литвой
ФОТО: | Delfi Meedia
Перед домашним чемпионатом мира мужская сборная Эстонии по хоккею проведет два контрольных матча с Литвой.
С 23 по 29 апреля в Таллинне состоится ЧМ по хоккею в группе B первого дивизиона, где сборная Эстонии сыграет с Сербией, Нидерландами, Украиной, Японией и Китаем. Перед домашним турниром сборная Эстонии проведет два контрольных матча с Литвой. В четверг игра начинается в 18:30, а в пятницу в 15:00.
Посмотреть прямую трансляцию матча можно здесь:
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