Новости Ида-Вирумаа
13.04.2023, 14:00

„Не дают возможности творчески работать“. Популярный нарвский клуб Ro-Ro закроют? Вопрос решится совсем скоро

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Роман Бойко готовит
Роман Бойко готовит
ФОТО: Erakogu

Известный на всю страну нарвский клуб Ro-Ro могут закрыть из-за арендного долга его владельца перед городом.

Несколько дней назад городская управа поставила в известность владельца арт-клуба Ro-Ro Романа Бойко о необходимости оплатить задолженность за аренду не позднее 14 апреля. В противном случае город вынужден будет отказаться от договора аренды.

Роман Бойко пошутил в разговоре с RusDelfi, что, возможно, ему придется продать почку, тогда он оплатит долг. Роман считает, что в Нарве отсутствует уважение к труду: „Меня давно терроризируют этими вещами, не дают возможности творчески работать, все время создают рамки, препятствия, сейчас еще другие события в мире занимают внимание, и отношение к искусству стало второстепенным“.

Бойко рассказал, что иногда ему удается договариваться о рассрочке, потому что даже зимние концерты он оплачивает из накопленных за лето средств. „У нас сезон летом, после него могу оплачивать, – говорит владелец Ro-Ro. – Раньше город выступал как партнер, а сейчас вот принял жесткую позицию по отношению к нам. Давно нас хотят выгнать“.

Роман не дал точный ответ, получится ли у него внести арендную плату вовремя, до расторжения договора. Сказал: „Следите за развитием событий“. Пока клуб ищет работников на летний сезон: поваров, барменов, официантов – и расписывает даты будущих концертов и творческих мероприятий. Как обычно, у Ro-Ro все планируется ярко и интересно.

На концерте в Ro-Ro

Площадь двухэтажного арт-клуба, расположенного на берегу реки, – 224,5 квадратных метров, не считая обустроенного пространства для летнего кафе на улице. В соответствии с методическим руководством по расчёту арендной платы стоимость одного квадратного метра арендуемого помещения составляет 1,85 евро в месяц, прокомментировала нашему корреспонденту Екатерина Казакова, главный специалист Отдела имущества Департамента Городского хозяйства. Она ответила, что договор аренды с компанией Романа Бойко заключен до 20 апреля 2034 года.

Долг у клуба появился не в этом году, а значительно раньше. Еще в мае прошлого года PUHTUS JA HOOLITSUS OÜ – юридическое лицо клуба – направило просьбу о продлении срока списания долга за неуплату аренды и коммунальных услуг до 31 августа, не считая пени по существующему долгу. Эту просьбу горуправа удовлетворила. Часть долга предприниматель оплатил. Но на первое октября задолженность все равно оставалась почти 5000 евро. И тогда уже возникла ситуация, когда горуправа решала отказать клубу Ro-Ro в аренде помещения или нет. В итоге город поддержал Романа Бойко. Ему направили письмо с таким комментарием: „Поскольку Ваша компания уже много лет предоставляет уникальное развлекательное и рекреационное учреждение и его по-прежнему можно считать ценным предприятием в городском пространстве Нарвы, мы предложили встретиться с Вами, чтобы получить разъяснения относительно Ваших планов и предложения по решению проблемы“. Город вновь предложил оплатить долг в рассрочку до первого января 2023 года и потребовал сообщить о том, зарегистрировал ли предприниматель здание летнего кафе и зону барбекю в реестре зданий.

Владелец Ro-Ro ответил городу 12 января и попросил еще раз продлить срок списания задолженности за неуплату арендной платы и коммунальных услуг до 30 июня 2023 года. Роман объяснил, что задолженность OÜ PUHTUS JA HOOLITSUS возникла в связи с повышением цен на потребляемую электроэнергию, он написал, что до первого февраля подаст запрос в отдел архитектуры и градостроительства Нарвской городской администрации, чтобы решить проблему внесения здания летнего кафе и площадки для барбекю в реестр зданий. Он готов участвовать в заседаниях по вопросу аренды, если таковые будут, и давать пояснения.

На концерте группы MostBand в арт-клубе Ro-Ro

Роман Бойко оплатил часть долга в феврале, но все равно к 10 апреля клуб Ro-Ro остался должен городу 2 382 евро.

По существующему законодательству, арендодатель имеет право расторгнуть договор, письменно предупредив арендатора за один месяц, если арендатор не вносит арендную плату или другие указанные в договоре платежи в полном объеме. Город попросил оплатить задолженность не позднее 14 апреля. По словам главного специалиста отдела имущества Департамента городского хозяйства, в ближайшее время горуправа организует встречу с OÜ PUHTUS JA HOOLITSUS, в ходе которой планируется обсудить дальнейшее продолжение договорных отношений.

13 апреля Роман Бойко даст интервью известному нарвитянину Евгению Рогову, которое можно послушать по этой ссылке

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