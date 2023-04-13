На фронт со школьной скамьи? В российскую армию разрешили брать контрактников сразу после школы

После того как поправку одобрит Совет Федерации и подпишет президент, вчерашних школьников, как и любых заключивших контракт солдат, матросов, cержантов и старшин, можно будет отправлять на фронт уже через четыре недели после начала службы. Расторгнуть контракт до конца войны с Украиной, согласно указу президента, им уже не удастся.

„Задача поставлена, и теперь из закона убирают препоны для заключения контрактов о военной службе“, - прокомментировал Би-би-си поправку директор правозащитной организации „Гражданин. Армия. Право“ (признана „иноагентом“ в России) Сергей Кривенко.

Власти России хотят привлечь к службе по контракту до 400 тысяч человек, сообщало в конце марта агентство Bloomberg. До этого такую же цифру называл портал Ura.ru.

Она объясняла, что „дети со школьной скамьи, которые захотят по контракту заработать деньги сегодня, окажутся просто незащищенными“. Но Картаполов обещал вернуться к вопросу, „если потребуется“. В итоге поправка была принята практически единогласно.

„Отличная новость с сегодняшнего Совета Думы для всех матерей и отцов, кто поддержал мою позицию против закона о призыве по контракту выпускников школ. В повестке дня на эту сессию закона нет. И, со слов председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина, в обозримом будущем не будет“, - обещала в конце июня в своем телеграм-канале глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Отменить этот ценз бывший замминистра обороны, а ныне глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов предлагал еще прошлым летом. Тогда Би-би-си первой обратила на внимание на такую поправку, и после огласки ее сняли с рассмотрения.

Сейчас по закону до заключения контракта нужно окончить техникум (оттуда выходят минимум на год-два старше и с профессией) или вуз, либо прослужить по призыву хотя бы первые три месяца (это минимальное время, которое требуется для начальной строевой подготовки и обучения призывника навыкам военной службы, так что решение служить по контракту в этом случае солдат-срочник, как считается, должен принимать более осознанно). Хотя военные часто уговаривают, а иногда и вынуждают призывников заключить контракт.

Корреспондент Би-би-си Павел Аксенов о нехватке военных, которую новая поправка может компенсировать:

„Войска уже один раз столкнулась с последствием нехватки людей на фронте - в сентябре ВСУ нанесли российской армии чувствительное поражение, освободив большую территорию в Харьковской области.

Это поражение привело к началу мобилизации, на которую российское руководство до тех пор не решалось. Те 300 тысяч человек, которых, как считается, Россия смогла мобилизовать и частично отправить воевать, позволили командованию увеличить плотность войск на всем протяжении фронта. Настолько, чтобы его было не так просто прорвать, как в сентябре под Изюмом.

Однако это увеличение численности продемонстрировало и проблемы, связанные с мобилизацией. Гражданские люди, призванные в армию и отправленные на фронт, не умеют воевать так же, как профессиональные подготовленные военные. И, что важно, они не очень хотят это делать - социальные сети заполнили ролики с обращениями мобилизованных к властям с просьбой перестать отправлять их на гибельные штурмы.

ВСУ не смогли провести наступление зимой, они готовятся к новому наступлению - весной или летом. И делают они это уже с учетом того, сколько российских войск находится на передовой и в ближнем тылу.

У Украины нет общего перевеса на фронте, а наступающая сторона должна иметь, как минимум, трехкратный перевес. Его можно создать, сконцентрировав ударные силы в полосе наступления, и добиться успеха. В принципе такие удары обороняющаяся сторона может купировать, умело сманеврировав резервами, которые должны быть очень хорошо подготовлены для такой войны.

И если у обороняющегося нет таких резервов, они не готовы, или имеются проблемы с командованием, управлением, разведкой, снабжением и прочими составляющими успешных боевых действий, то остается только одно - иметь на фронте как можно больше людей.