„У нас нет выбора“. Военным беженцам, вынужденным покинуть судно Isabelle, придется выбирать: работа в городе или жилье на селе

Вместе с пятилетней дочерью Ханна, оставив в Украине мужа, приехала в Эстонию из Мариуполя в конце декабря. Их поселили на пассажирском судне Isabelle судоходной компании Tallink. Места в детском саду для дочери пришлось ждать три месяца, в одном из таллиннских детсадов освободилось место как раз для ребенка такого возраста, и в конце марта дочь Ханны пошла в детский сад. Все это время Ханна ощущала себя загнанной в угол, жить одной в чужой стране нелегко. По профессии Ханна воспитатель детского сада, но найти работу пока не удается, для работы в детском учреждении необходимо знание эстонского языка.