Новости Эстонии
13.04.2023, 21:20

„У нас нет выбора“. Военным беженцам, вынужденным покинуть судно Isabelle, придется выбирать: работа в городе или жилье на селе

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Ханне (слева), приехавшей в Эстонию с дочерью, и матери двоих детей Катерине придется покинуть судно, ставшее для них домом.
Ханне (слева), приехавшей в Эстонию с дочерью, и матери двоих детей Катерине придется покинуть судно, ставшее для них домом.
ФОТО: Kadri Ibrus | Delfi Meedia

Недавнее решение о том, что украинские военные беженцы должны покинуть паром компании Tallink, поставило их в трудное положение, пишет издание Eesti Päevaleht.

Вместе с пятилетней дочерью Ханна, оставив в Украине мужа, приехала в Эстонию из Мариуполя в конце декабря. Их поселили на пассажирском судне Isabelle судоходной компании Tallink. Места в детском саду для дочери пришлось ждать три месяца, в одном из таллиннских детсадов освободилось место как раз для ребенка такого возраста, и в конце марта дочь Ханны пошла в детский сад. Все это время Ханна ощущала себя загнанной в угол, жить одной в чужой стране нелегко. По профессии Ханна воспитатель детского сада, но найти работу пока не удается, для работы в детском учреждении необходимо знание эстонского языка.

Сейчас благодаря помощи волонтеров идут переговоры о том, чтобы найти жилье при содействии некоммерческой организации Eluliin («Линия жизни“). „Не хотят сдавать жилье матери с ребенком, не хотят сдавать украинцам, ссылаются на то, что не говорят по-русски. Разные причины приводят, - сказала Ханна, которой предлагали жилье в Раквере или Палдиски. - Я отказалась, что мне там делать“. Теперь, когда дочь ходит в детсад в Таллинне, Ханна хочет остаться в столице, и жилье здесь предлагают, но очень дорогое.

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