Одна фраза лишит работы тренера Месси и Мбаппе? Как он мог так проколоться?
„ПСЖ“ в нынешнем сезоне совсем не соответствует статусу европейского гранда. Да, в чемпионате команда Кристофа Гальтье уверенно лидирует (даже проиграв в двух из четырех последних матчей). Зато при этом она вылетела из Лиги чемпионов — потерпев в 1/8 финала поражение от „Баварии“ с общим счетом 0:3. А еще ее выкинул из Кубка Франции на аналогичной стадии „Марсель“ (1:2).
При таких результатах с тренерами в Париже обычно не церемонятся: поинтересуйтесь у Эмери, Тухеля, Почеттино. И Гальтье, действительно, тоже скоро уволят, — правда, совсем по иной причине. Просто он оказался расистом. Да, во Франции, в сборной которой подавляющее число игроков — темнокожие.
Естественно, про Неймара, Мбаппе и других футболистов, имеющих совсем не арийскую внешность, тренер ничего негативного не говорил. Все-таки звезды. Зато в „Ницце“, с которой Кристоф работал в сезоне-2021/2022, столь именитых парней не было, и там он врубил антитолерантность.
Оказывается, вот что Гальтье тогда сказал спортивному директору клуба Хульену Фурнье: „В команде не должно быть так много черных и мусульман“. Упс.
Гальтье, само собой, все отрицает и даже намерен обратиться в суд. Тем не менее, если правдивость истории подтвердится, тренера уволят. Хотя участь Гальтье очевидна и без расистских скандалов.
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