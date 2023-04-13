Одна фраза лишит работы тренера Месси и Мбаппе? Как он мог так проколоться?

При таких результатах с тренерами в Париже обычно не церемонятся: поинтересуйтесь у Эмери, Тухеля, Почеттино. И Гальтье, действительно, тоже скоро уволят, — правда, совсем по иной причине. Просто он оказался расистом. Да, во Франции, в сборной которой подавляющее число игроков — темнокожие.

Естественно, про Неймара, Мбаппе и других футболистов, имеющих совсем не арийскую внешность, тренер ничего негативного не говорил. Все-таки звезды. Зато в „Ницце“, с которой Кристоф работал в сезоне-2021/2022, столь именитых парней не было, и там он врубил антитолерантность.

Оказывается, вот что Гальтье тогда сказал спортивному директору клуба Хульену Фурнье: „В команде не должно быть так много черных и мусульман“. Упс.

Гальтье, само собой, все отрицает и даже намерен обратиться в суд. Тем не менее, если правдивость истории подтвердится, тренера уволят. Хотя участь Гальтье очевидна и без расистских скандалов.

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