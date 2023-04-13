Шведская лыжница поделилась секретом: перед ЧМ я устроила аварию, где получила травму

Об этом она рассказала в эфире Sveriges Radio.

Авария с участием шведской лыжницы произошла за несколько дней до старта этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Тоблахе.

„Я пыталась замять это дело. Мужчина, в которого я врезалась, был зол, потому что он собирался продавать свою машину на следующий день“, – заявила Карлссон.

По словам шведки, в результате ДТП она травмировала шею и, возможно, получила легкое сотрясение мозга.

„Я думала, есть ли смысл вообще ехать на чемпионат мира. Как оказалось, решение было принято правильно. Серебро в скиатлоне стало для меня победой“, – добавила она.

На ЧМ-2023 в Планице Карлссон завоевала два серебра (скиатлон и гонка на 10 км) и две бронзы (эстафета и марафон).

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